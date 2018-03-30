Жучки записали, як Холодницький "зливав інфу" підозрюваним – Ситник

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький "зливав" інформацію про заплановані обшуки і тиснув на посадових осіб.

Про це свідчать дані з записів, зроблених жучками в кабінеті керівника САП, розповів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"По-перше, мова йде про злив інформації про заплановані обшуки тим людям, у яких ці обшуки повинні були проводитися. По-друге, про тиск на певних посадових осіб для прийняття ними певних рішень", - каже глава НАБУ.

За його словами, тиснув Холодницький, перш за все, на прокурорів.

"Є прокурори, які хочуть нормально працювати, але особи, які обіймають адміністративні посади в САП, не дають їм цього робити. Прокурор приносить "наверх" проекти підозр, але замість розгляду отримує наганяй, і справа гальмується", - розповідає Ситник.

Він розповів також, що на записах йдеться про тиск на суд для ухвалення незаконних рішень, зокрема, щоб суд не розглядав клопотання детективів НАБУ про проведення обшуку у "особи, яка є другом Холодницького".

Крім того, повідомляє директор НАБУ, зафіксовано підбурювання Холодницьким свідка до дачі неправдивих показань.

"Це лише короткий перелік того, що зафіксовано на цих записах", - зазначає Ситник.

За його словами, зокрема мова йде про справу Геннадія Труханова та розкрадання коштів чиновниками мерії Одеси; про квартиру-хабар для в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун; про справу фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з нардепом Логвинським; про розслідування, пов'язані з е-деклараціями топ-чиновників; про розслідування, пов'язані з бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу (два останніх випадки стосуються колишньої глави НАЗК Наталії Корчак і голови ради директорів агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка - ред.).

Також, заявляє директор НАБУ, Холодницький гальмував справу щодо переуступки боргу приватної компанії за електроенергію, поставлену "Черкасиобленерго" промисловим споживачам, і одну зі справ про закупівлі палива для "Укрзалізниці".

"Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці", - зазначив глава бюро.

"Довгий час ми здогадувалися. В обличчя ця людина говорила одне, а робила зовсім інше. Гальмувалися розслідування, місяцями не підписувалися документи... Деякі підозри не підписувалися протягом півтора-двох років, валяючись мертвим вантажем", - нарікає Ситник.

При цьому, зазначає він, факти передачі грошей записуючі пристрої не зафіксували.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

В кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП:Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького