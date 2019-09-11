"Слуги народу" збираються розганяти ЦВК вже в четвер

Верховна Рада в четвер може розглянути подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.

Про це на брифінгу в середу в Києві повідомила заступник голови профільного комітету нардеп фракції "Слуга народу" Аліна Загоруйко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо рішенням комітету буде підтримано подання президента, то дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК можливо вже і завтра, а говорити про призначення нових кандидатур це не предмет цієї вистави. Зараз мова йде тільки про припинення", - сказала Загоруйко.

Вона нагадала, що подання президента надійшло в Раду 9 вересня.

Ще один заступник голови комітету Олександр Качура ("Слуга Народу") повідомив, що комітет розгляне подання президента в середу.

"Сьогодні, я думаю, ми приймемо рішення і будемо рекомендувати ВР розглянути це питання і парламент безпосередньо прийме остаточне рішення".

За його словами, подання президента мотивоване.

Качура заявив, що під час виборчої кампанії ЦВК "незаконно скасовувала реєстрацію кандидатів від партії" Слуга Народу"".

"Я був очевидцем, коли ЦВК буквально на колінах писала свої постанови ... я бачив, що ЦВК упереджена в своїх рішеннях ... я хочу, щоб у нас була Центральна виборча комісії, а не виконавча, яка виконує чиїсь доручення", - зазначив Качура.

За словами Загоруйко, суд визнав бездіяльність ЦВК щодо встановлення результатів в 198 окрузі.

"І сьогодні у нас є один округ, де результати виборів ще не встановлені", - зазначила Загоруйко.

На прохання уточнити ситуацію щодо округу №198 в секретаріаті Центрвиборчкому "Українській правді" пояснили, що наразі вилучають частину виборчої документації, потім ЦВК визначатиметься щодо виконання судового рішення.

"Щоб забезпечити виконання рішення Верховного суду, ми зараз вилучаємо ту частину виборчої документації, про яку йдеться в судових рішеннях, доставляємо її до міста Києва в Центрвиборчком, а далі ЦВК буде приймати рішення: яким чином виконувати рішення суду", – сказав заступник керівника Секретаріату ЦВК Сергій Дубовик.

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