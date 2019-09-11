"Слуги народа" собираются разгонять ЦИК уже в четверг

Верховная Рада в четверг может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Об этом на брифинге в среду в Киеве сообщила зампредседателя профильного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Алина Загоруйко, передает "Интерфакс-Украина".



"Если решением комитета будет поддержано представление президента, то досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра, а говорить о назначении новых кандидатур это не предмет этого представления. Сейчас речь идёт только о прекращении", – сказала Загоруйко.



Она напомнила, что представление президента поступило в Раду 9 сентября.



Еще один зампредседателя комитета Александр Качура ("Слуга Народа") сообщил, что комитет рассмотрит представление президента в среду.



"Сегодня, я думаю, мы примем решение и будем рекомендовать ВР рассмотреть этот вопрос и парламент непосредственно примет окончательное решение".



По его словам, представление президента мотивировано.



Качура заявил, что во время избирательной кампании ЦИК "незаконно отменяла регистрацию кандидатов от партии "Слуга Народа"".



"Я был очевидцем, когда ЦИК буквально на коленях писала свои постановления... я видел, что ЦИК предвзята в своих решениях... я хочу, чтобы у нас была Центральная избирательная комиссии, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения", - отметил Качура.



По словам Загоруйко, суд признал бездеятельность ЦИК по установлению результатов в 198 округе.



"И сегодня у нас есть один округ, где результаты выборов ещё не установлены", - отметила Загоруйко.

На просьбу уточнить ситуацию относительно округа №198 в секретариате Центризбиркома "Украинской правде" пояснили, что сейчас изымают часть избирательной документации, затем ЦИК будет определяться относительно выполнения судебного решения.

"Чтобы обеспечить выполнение решения Верховного суда, мы сейчас изымаем ту часть избирательной документации, о которой идет речь в судебных решениях, доставляем ее в город Киев в Центризбирком, а дальше ЦИК будет принимать решение: каким образом выполнять решение суда", - сказал заместитель руководителя Секретариата ЦИК Сергей Дубовик.

Напомним: