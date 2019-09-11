Разумков відреагував на перше кнопкодавство: Скоро це буде неможливо

Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав неприпустимим кнопкодавство у новому скликанні парламенту.

Джерело: Виступ Разумкова під час засідання Верховної Ради.

Пряма мова: "Вчора, 10 вересня, на ранковому засіданні Верховної Ради України під час голосування за президентський законопроект про імпічмент громадським рухом "Чесно" було зафіксовано перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9 скликання. З чим вас і вітаю, на жаль. Сподіваюся, що після того, як ми приймемо всі необхідні закони, про які ми так з вами обіцяли народу України, це вже буде неприпустимо і неможливо у Верховній Раді".

"Порушив (законодавство – ред.) позафракційний народний депутат України, мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов. Хочу зауважити, що такі дії є неприпустимими ще раз і сподіваюся, що такого не буде у Верховній Раді".

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