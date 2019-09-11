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Разумков відреагував на перше кнопкодавство: Скоро це буде неможливо

Середа, 11 вересня 2019, 14:58

Голова партії "Слуга народу", спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав неприпустимим кнопкодавство у новому скликанні парламенту.      

Джерело: Виступ Разумкова під час засідання Верховної Ради.

Пряма мова: "Вчора, 10 вересня, на ранковому засіданні Верховної Ради України під час голосування за президентський законопроект про імпічмент громадським рухом "Чесно" було зафіксовано перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді 9 скликання. З чим вас і вітаю, на жаль. Сподіваюся, що після того, як ми приймемо всі необхідні закони, про які ми так з вами обіцяли народу України, це вже буде неприпустимо і неможливо у Верховній Раді".

"Порушив (законодавство – ред.) позафракційний народний депутат України, мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов. Хочу зауважити, що такі дії є неприпустимими ще раз і сподіваюся, що такого не буде у Верховній Раді".

Передісторія:

  • 10 вересня рух "Чесно" впіймав першого кнопкодава 9 скликання. Мажоритарник-самовисуванець із Донеччини Олександр Ковальов проголосував за свого колегу при розгляді президентського законопроекту про імпічмент.
  • Пізніше в "Чесно" заявили, що Ковальов погрожував їхнім аналітикам.
  • Верховна Рада направила на розгляд до Конституційного суду президентський законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. 

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Верховна Радакнопкодавство
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