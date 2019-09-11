Разумков отреагировал на первое кнопкодавство: Скоро это будет нереально

Председатель партии "Слуга народа", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.

Источник: Выступление Разумкова во время заседания Верховной Рады.

Прямая речь: "Вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады Украины во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Чесно" был зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9 созыва. С чем вас и поздравляю, к сожалению. Надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, о которых мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде".

"Нарушил (законодательство - ред.) внефракционный народный депутат Украины, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев. Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми и надеюсь, что такого не будет в Верховной Раде".

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