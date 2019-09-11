Разумков отреагировал на первое кнопкодавство: Скоро это будет нереально
Председатель партии "Слуга народа", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.
Источник: Выступление Разумкова во время заседания Верховной Рады.
Прямая речь: "Вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады Украины во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Чесно" был зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9 созыва. С чем вас и поздравляю, к сожалению. Надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, о которых мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде".
"Нарушил (законодательство - ред.) внефракционный народный депутат Украины, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев. Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми и надеюсь, что такого не будет в Верховной Раде".
Предыстория:
- 10 сентября движение "Чесно" поймало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец с Донеччины Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.
- Позже в "Честно" заявили, что Ковалев угрожал их аналитикам.
- Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.