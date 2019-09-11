Разумков отреагировал на первое кнопкодавство: Скоро это будет нереально

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Среда, 11 сентября 2019, 14:58

Председатель партии "Слуга народа", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.

Источник: Выступление Разумкова во время заседания Верховной Рады.

Прямая речь: "Вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады Украины во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Чесно" был зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9 созыва. С чем вас и поздравляю, к сожалению. Надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, о которых мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде".

"Нарушил (законодательство - ред.) внефракционный народный депутат Украины, мажоритарщик-самовыдвиженец Александр Ковалев. Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми и надеюсь, что такого не будет в Верховной Раде".

Предыстория:

  • 10 сентября движение "Чесно" поймало первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец с Донеччины Александр Ковалев проголосовал за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.
  • Позже в "Честно" заявили, что Ковалев угрожал их аналитикам.
  • Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Александр Шумилин, УП

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Темы: Верховная Рада кнопкодавство


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