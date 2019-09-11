Генштаб показал, как горит арсенал боеприпасов в Калиновке

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что пожар на военном арсенале вблизи Калиновки локализовали, новых очагов возгорания не наблюдается.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На военном арсенале вблизи пгт. Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымления территории".

Детали: Отмечается, что угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

На месте происшествия работают оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба ВСУ, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Что было раньше: На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, на территории арсенала горит сухая трава.

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Предыстория: