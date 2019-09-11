Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ затримало начальника Миколаївського автодору

Середа, 11 вересня 2019, 15:38
НАБУ затримало начальника Миколаївського автодору
фото "Думська"

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області Андрія Максименка під час одержання хабаря у розмірі 90 тисяч доларів.

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно: "Детективи НАБУ  затримали "на гарячому" керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області під час одержання 90 тис дол., які виявились другим траншем отриманої ним неправомірної вигоди, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн грн".

Деталі: Попередньо дії чиновника кваліфікували за ч.4 ст. 368 ККУ (одержання хабара). Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Одеське видання "Думська" пише, що Максименко вимагав хабар у компанії "Ростдорстрой". ТОВ "Ростдорстрой" пов’язують з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Відзначається, що Максименка затримали в Одесі біля готелю "Юність".

 

Що було раніше: У липні президент Володимир Зеленський приїжджав у Миколаївську область. Зеленський доручив Максименку зайнятися ремонтом проблемних доріг області. 

У свою чергу, Максименко заявив, що для ремонту не вистачає коштів. Тоді керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин заявив, що АМКУ фіксує зловживання під час проведення тендерів. Зокрема, 20 таких справ стосуються Миколаївщини. 

Під час розмови також і згадували про компанію "Ростдорстрой". За словами Литвина, у тендері щодо ремонту ділянки дороги М14, яку оглянув Зеленський, брали участь компанії "Росдорстрой" та "Альтком", які "ходять парами на всі тендери". Він додав, що умови тендерів прописують так, щоб вигравав "потрібний" підрядник. 

 

Нагадаємо:

  • 9 липня Малиновський райсуд Одеси визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.
  • Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.
  • Згодом суму завданих збитків зменшили до 92 мільйонів гривень.

Теми: НАБУМиколаївська областьавтодороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: