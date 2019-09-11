НАБУ затримало начальника Миколаївського автодору

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області Андрія Максименка під час одержання хабаря у розмірі 90 тисяч доларів.

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно: "Детективи НАБУ затримали "на гарячому" керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області під час одержання 90 тис дол., які виявились другим траншем отриманої ним неправомірної вигоди, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн грн".

Деталі: Попередньо дії чиновника кваліфікували за ч.4 ст. 368 ККУ (одержання хабара). Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Одеське видання "Думська" пише, що Максименко вимагав хабар у компанії "Ростдорстрой". ТОВ "Ростдорстрой" пов’язують з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Відзначається, що Максименка затримали в Одесі біля готелю "Юність".

Що було раніше: У липні президент Володимир Зеленський приїжджав у Миколаївську область. Зеленський доручив Максименку зайнятися ремонтом проблемних доріг області.

У свою чергу, Максименко заявив, що для ремонту не вистачає коштів. Тоді керівник апарату Антимонопольного комітету України Юрій Литвин заявив, що АМКУ фіксує зловживання під час проведення тендерів. Зокрема, 20 таких справ стосуються Миколаївщини.

Під час розмови також і згадували про компанію "Ростдорстрой". За словами Литвина, у тендері щодо ремонту ділянки дороги М14, яку оглянув Зеленський, брали участь компанії "Росдорстрой" та "Альтком", які "ходять парами на всі тендери". Він додав, що умови тендерів прописують так, щоб вигравав "потрібний" підрядник.

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