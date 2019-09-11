НАБУ задержало начальника Николаевского автодора

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Среда, 11 сентября 2019, 15:38

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Детективы НАБУ задержали "на горячем" руководителя службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения 90 тыс долл., которые оказались вторым траншем полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составляет более 2,5 млн грн".

Детали: Предварительно действия чиновника квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК (получение взятки). Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Местное издание "Думская" пишет, что Максименко требовал взятку в компании "Ростдорстрой", которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

 

Что было раньше: В июле президент Владимир Зеленский приезжал в Николаевскую область. Зеленский поручил Максименко заняться ремонтом проблемных дорог области.

В свою очередь, Максименко заявил, что для ремонта не хватает средств. Тогда руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин заявил, что АМКУ фиксирует злоупотребления при проведении тендеров. В частности, 20 таких дел касаются Николаевщины.

Во время разговора также и вспоминали о компании "Ростдорстрой". По словам Литвина, в тендере по ремонту участка дороги М14, которую осмотрел Зеленский, принимали участие компании "Росдорстрой" и "Альтком", которые "ходят парами на все тендеры". Он добавил, что условия тендеров прописывают так, чтобы выигрывал "нужный" подрядчик.

 

Напомним:

  • 9 июля Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.
  • Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняли в завладении 185 миллионами гривен из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • Позже сумму нанесенного ущерба уменьшили до 92 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: НАБУ Николаевская область авто дороги


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