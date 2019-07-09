Одеський суд повністю виправдав Труханова

Суд визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.

Відповідний вирок 9 липня оголосив Малиновський райсуд Одеси.

Він прийшов до висновку, що слідство та прокуратура не довели наявність умислу на заволодіння коштами та зловживання владою.

Разом із Трухановим у заволодінні коштів місцевого бюджету обвинувачували: його заступника Павла Вугельмана, голову комісії з питань комунальної власності Василя Шкрябая, директор Департаменту комунальної власності Олексія Спектора, представників фірм, причетних до продажу, Петра Загодіренка та Ігоря Кравченка, оцінщицю майна Галину Богданову.

Суд вважає, що неможливо визначити вартість будівлі, за яку, за версією слідства, міська рада переплатила в два рази. Через це не встановлена шкода, яку міг завдати злочин.

Суд вирішив, що обвинувачені Труханов, депутат міськради Василь Шкрябай та адвокат Ігор Кравченко "не вважаються притягнутими до кримінальної відповідальності".

Особам, які обіймають такі посади, відповідно до законодавства, повідомляти про підозру має генеральний прокурор, його заступник чи керівник регіональної прокуратури. Підозри Труханову, Шкрябаю та Кравченку підписав заступник генпрокурора Назар Холодницький, але вручив слідчий прокурор. На думку суду, це є порушення Кримінально-процесуального кодексу.

Серед іншого, суд зазначив, що у засіданнях не підтвердилась версія слідства про незаконний інформаційний вплив Труханова та його підлеглих на депутатів Одеської міської ради, про змову між фігурантами справи.

Суд також прийшов до висновку, що депутатів не обмежували в ознайомленні з проектом рішення щодо купівлі будівлі за міські кошти та у виступі під час розгляду цього проекту.

Крім того, рішення міськради про купівлю будівлі, на думку суду, "цілком відповідало інтересам територіальної громади".

Запобіжні заходи, обрані для обвинувачених, та арешт їхнього майна суд постановив скасувати.

Також буде скасований арешт 92,659 мільйонів гривень, які знаходяться на рахунку фірми-продавця "Девелопмент Еліт" і були арештовані як ймовірно незаконно заплачені міськрадою.

Сторони мають 30 днів для оскарження вироку до апеляційної інстанції. Вирок набуде чинності лише після того, як завершиться розгляд апеляції, або якщо скарга не буде подана.

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