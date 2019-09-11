Комітет Ради підтримав розпуск ЦВК
Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: "За" проголосували 16 членів комітету комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, "проти" – 2, ще 7 утримались.
Зеленський просить парламент звільнити весь склад ЦВК.
Представник президента у Раді Руслан Стефанчук не став пояснювати аргументацію подання. Він зазначив, що глава держави "зробив обґрунтоване подання", яке роздали депутатам, і "кожен сам для себе визначає рівень обґрунтованості".
Відповідаючи на запитання депутатів, Стефанчук сказав, що не вважає подання президента виключно політично обґрунтованим та узурпацією влади.
Під час голосування у комітеті спочатку нарахували 13 голосів "за". Після цього співробітниця Ради, звертаючись до голови комітету, сказала: "Треба 14". Депутати знову проголосували, давши вже 16 голосів.
Нагадаємо:
- 9 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський направив парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
- В поданні він вказує, що комісія "неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість". На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.
- Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.
- За словами Рудика його перемогу в окрузі оскаржує в судах опонент від партії влади. Згідно з попередніми даними на сайті ЦВК, друге місце на виборах у цьому окрузі кандидатка від "Слуги народу" Наталія Д’яченко 27,36%. Розрив між опонентами – 1015 голосів.
- 11 вересня у Раді сказали, що парламент вже 12 вересня може розглянути подання Зеленського.
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