Комітет Ради підтримав розпуск ЦВК

Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: "За" проголосували 16 членів комітету комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, "проти" – 2, ще 7 утримались.

Зеленський просить парламент звільнити весь склад ЦВК.

Представник президента у Раді Руслан Стефанчук не став пояснювати аргументацію подання. Він зазначив, що глава держави "зробив обґрунтоване подання", яке роздали депутатам, і "кожен сам для себе визначає рівень обґрунтованості".

Відповідаючи на запитання депутатів, Стефанчук сказав, що не вважає подання президента виключно політично обґрунтованим та узурпацією влади.

Під час голосування у комітеті спочатку нарахували 13 голосів "за". Після цього співробітниця Ради, звертаючись до голови комітету, сказала: "Треба 14". Депутати знову проголосували, давши вже 16 голосів.

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