Комитет Рады поддержал роспуск ЦИК
Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии.
Источник: заседание комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления
Детали: "За" проголосовали 16 членов комитета, "против" – 2, еще 7 воздержались.
Зеленский просит парламент уволить весь состав ЦИК.
Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук не стал объяснять аргументацию представления. Он отметил, что глава государства "сделал обоснованное представление", которое раздали депутатам, и "каждый сам для себя определяет уровень обоснованности".
Отвечая на вопросы депутатов, Стефанчук сказал, что не считает представление президента исключительно политически обоснованным и узурпацией власти.
Во время голосования в комитете сначала насчитали 13 голосов "за". После этого сотрудница Рады, обращаясь к главе комитета, сказала: "Надо 14". Депутаты опять проголосовали, дав уже 16 голосов.
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