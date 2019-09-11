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Комитет Рады поддержал роспуск ЦИК

Среда, 11 сентября 2019, 16:21
Комитет Рады поддержал роспуск ЦИК

Профильный комитет Верховной Рады поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении с должностей членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: "Украинская правда"

Детали: "За" проголосовали 16 членов комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, "против" – 2, еще 7 воздержались.

Зеленский просит парламент уволить весь состав ЦИК.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук не стал объяснять аргументацию представления. Он отметил, что глава государства "сделал обоснованное представление", которое раздали депутатам, и "каждый сам для себя определяет уровень обоснованности".

Отвечая на вопросы депутатов, Стефанчук сказал, что не считает представление президента исключительно политически обоснованным и узурпацией власти.

Во время голосования в комитете сначала насчитали 13 голосов "за". После этого сотрудница Рады, обращаясь к главе комитета, сказала: "Надо 14". Депутаты опять проголосовали, дав уже 16 голосов.

Напомним:

  • 9 сентября стало известно, что президент Владимир Зеленский направил парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • В представлении он указывает, что комиссия "неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
  • Также причиной для роспуска указывается позиция ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
  • По словам Рудика, его победу в округе оспаривает в судах оппонент от партии власти. Согласно предварительным данным на сайте ЦИК, второе место на выборах в этом округе кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко 27,36%. Разрыв между оппонентами – 1015 голосов.
  • 11 сентября в Раде сказали, что парламент уже 12 сентября может рассмотреть представление Зеленского.

Соня Лукашова, УП

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Темы: ЦИКВерховная РадаЗеленский
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