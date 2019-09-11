ЦИК отвергла все обвинения Зеленского – заявление

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения президента Владимира Зеленского, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой роспуск как политически мотивированное решение.

Источник: официальное заявление ЦИК

Детали: Члены Комиссии отмечают, что выборы признаны честными и демократическими народом Украины и международным сообществом.

Зеленский обвинил ЦИК в политической предвзятости, напомнив об отказе 28 кандидатам в регистрации.

ЦИК объяснила, что полномочия Комиссии в этом вопросе законом не определены. В то же время ни одно судебное решение не указывает на предвзятость ведомства в ходе выборов.

Зеленский обвинил Комиссию в бездействии относительно предоставления кандидатами неверных сведений о принадлежности к политической партии.

ЦИК, несмотря на отсутствие "юридически установленных рычагов" противодействия этим фактам, сообщала о ложных сведениях полиции и просила кандидатов обращаться в суд.

Зеленский упоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом "слугу народа" Александра Куницкого.

ЦИК сослалась на решение суда, согласно которому "не имела целью препятствовать кандидату в реализации пассивного избирательного права".

Зеленский указывает на позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию народным депутатом самовыдвиженца Сергей Рудика.

ЦИК сослалась на решение суда 9 сентября, в котором суд установил, что со стороны Комиссии "не было неоправданных задержек по установлению результатов выборов в данном округе".

Центральная избирательная комиссия также сообщила, что провела все подготовительные действия по установлению результатов в округе №198.

В то же время, "чтобы не поставить под угрозу установление легитимных и законных результатов выборов", ЦИК откладывает повторный подсчет голосов во исполнение решения суда.

Напомним:

9 сентября Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента".

Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента.

от конституционного состава парламента. Народные депутаты могут рассмотреть представление президента в четверг.

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