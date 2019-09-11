ЦИК отвергла все обвинения Зеленского – заявление

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Среда, 11 сентября 2019, 22:55

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения президента Владимира Зеленского, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой роспуск как политически мотивированное решение.

Источник: официальное заявление ЦИК

Детали: Члены Комиссии отмечают, что выборы признаны честными и демократическими народом Украины и международным сообществом.

Зеленский обвинил ЦИК в политической предвзятости, напомнив об отказе 28 кандидатам в регистрации.

ЦИК объяснила, что полномочия Комиссии в этом вопросе законом не определены. В то же время ни одно судебное решение не указывает на предвзятость ведомства в ходе выборов.

Зеленский обвинил Комиссию в бездействии относительно предоставления кандидатами неверных сведений о принадлежности к политической партии.

ЦИК, несмотря на отсутствие "юридически установленных рычагов" противодействия этим фактам, сообщала о ложных сведениях полиции и просила кандидатов обращаться в суд.

Зеленский упоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом "слугу народа" Александра Куницкого.

ЦИК сослалась на решение суда, согласно которому "не имела целью препятствовать кандидату в реализации пассивного избирательного права".

Зеленский указывает на позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию народным депутатом самовыдвиженца Сергей Рудика.

ЦИК сослалась на решение суда 9 сентября, в котором суд установил, что со стороны Комиссии "не было неоправданных задержек по установлению результатов выборов в данном округе".

Центральная избирательная комиссия также сообщила, что провела все подготовительные действия по установлению результатов в округе №198.

В то же время, "чтобы не поставить под угрозу установление легитимных и законных результатов выборов", ЦИК откладывает повторный подсчет голосов во исполнение решения суда.

Напомним:

  • 9 сентября Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента".
  • Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента.
  • Народные депутаты могут рассмотреть представление президента в четверг.

Узнать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?

Украинская правда

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Темы: ЦИК Зеленский


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