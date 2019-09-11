Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК отвергла все обвинения Зеленского – заявление

Среда, 11 сентября 2019, 22:55

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения президента Владимира Зеленского, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой роспуск как политически мотивированное решение.

Источник: официальное заявление ЦИК

Детали: Члены Комиссии отмечают, что выборы признаны честными и демократическими народом Украины и международным сообществом.

Зеленский обвинил ЦИК в политической предвзятости, напомнив об отказе 28 кандидатам в регистрации.

ЦИК объяснила, что полномочия Комиссии в этом вопросе законом не определены. В то же время ни одно судебное решение не указывает на предвзятость ведомства в ходе выборов.

Зеленский обвинил Комиссию в бездействии относительно предоставления кандидатами неверных сведений о принадлежности к политической партии.

ЦИК, несмотря на отсутствие "юридически установленных рычагов" противодействия этим фактам, сообщала о ложных сведениях полиции и просила кандидатов обращаться в суд.

Зеленский упоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом "слугу народа" Александра Куницкого.

ЦИК сослалась на решение суда, согласно которому "не имела целью препятствовать кандидату в реализации пассивного избирательного права".

Зеленский указывает на позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию народным депутатом самовыдвиженца Сергей Рудика.

ЦИК сослалась на решение суда 9 сентября, в котором суд установил, что со стороны Комиссии "не было неоправданных задержек по установлению результатов выборов в данном округе".

Центральная избирательная комиссия также сообщила, что провела все подготовительные действия по установлению результатов в округе №198.

В то же время, "чтобы не поставить под угрозу установление легитимных и законных результатов выборов", ЦИК откладывает повторный подсчет голосов во исполнение решения суда.

Напомним:

  • 9 сентября Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • Статья 31 Закона о ЦИК предполагает, что полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента".
  • Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента.
  • Народные депутаты могут рассмотреть представление президента в четверг.

Узнать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?

Украинская правда
Темы: ЦИКЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: