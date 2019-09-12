Розвідка США: Росія може створити ракету необмеженої дальності до 2025 року
Американська розвідка припускає, що російська ядерна ракета необмеженого радіусу дії буде створена впродовж наступних шести років.
Джерело: CNBC
Дослівно: "Незважаючи на низку невдалих випробувань, російська ядерна ракета з так званою необмеженою дальністю буде готова до війни впродовж наступних шести років, у трохи більш швидкі терміни, ніж повідомлялося раніше".
Деталі: Американські розвідники дійшли до такої думки, враховуючи те, що Росія здійснює випробування нової зброї, хоча досі всі вони були невдалими. В тому числі йдеться про вибух в Архангельській області, коли загинули 5 російських науковців.
Що було раніше: У березні 2018 року президент Росії Володимир Путін оприлюднив інформацію про кілька нових зразків озброєнь, з-поміж яких і "Буревісник". Путін заявив, що ракета працює на ядерній енергії і має необмежений радіус дії.
"Буревісник", також відомий як "Skyfall", пройшов випробування один раз на початку цього року, а до цього зброю тестували чотири рази з листопада 2017 року по лютий 2018 року. Кожне випробування було невдалим.
У розвідці США кажуть, що найдовший політ "Буревісника" тривав лише 2 хвилини, а найкоротший запуск - лише 4 секунди. Всі випробування, вочевидь, свідчать, що ядерне "серце" крилатої ракети не спрацьовує. Саме тому зброя не може досягти тієї мети, якої прагне Путін.
У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерною руховою установкою "Буревісник".
Нагадаємо:
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
- Президент США Дональд Трамп після вибуху в РФ заявив, що в Америки є подібні, але більш просунуті технології.
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