Разведка США: Россия может создать ракету неограниченной дальности до 2025 года

Американская разведка предполагает, что российская ядерная ракета неограниченного радиуса действия будет создана в течение следующих шести лет.

Источник: CNBC

Дословно: "Несмотря на ряд неудачных испытаний, российская ядерная ракета с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение следующих шести лет, в несколько более быстрые сроки, чем сообщалось ранее".

Детали: Американские разведчики пришли к такому мнению, учитывая то, что Россия осуществляет испытания нового оружия, хотя до сих пор все они были неудачными. В том числе речь идет о взрыве в Архангельской области, когда погибли 5 российских ученых.

Что было раньше: В марте 2018 президент России Владимир Путин обнародовал информацию о нескольких новых образцах вооружений, среди которых и "Буревестник". Путин заявил, что ракета работает на ядерной энергии и имеет неограниченный радиус действия.

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"Буревестник", также известный как "Skyfall", прошел испытания один раз в начале этого года, а до этого оружие тестировали четыре раза с ноября 2017 по февраль 2018 года. Каждое испытание было неудачным.

В разведке США говорят, что самый длинный полет "Буревестника" длился всего 2 минуты, а самый короткий запуск - всего 4 секунды. Все испытания, очевидно, свидетельствуют о том, что ядерное "сердце" крылатой ракеты не срабатывает. Именно поэтому оружие не может достичь той цели, к которой стремится Путин.

В феврале 2019 президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".

Напомним: