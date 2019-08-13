Трамп про вибух в РФ: У нас є подібні, але більш просунуті технології

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Вівторок, 13 серпня 2019, 03:07

США мають технологію, подібну до тієї, яка застосовується в руховій установці ракети, що вибухнула в Архангельській області РФ 8 серпня.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на своїй сторінці в twitter.

"Сполучені Штати багато дізналися після вибуху ракети в Росії. У нас є подібні, хоча і більш просунуті технології. Вибух російського "Скайфол" змусив людей переживати про повітря не тільки поруч з об'єктом, але і за його межами. Недобре!", - написав Трамп.

Нагадаємо:

  • 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули. У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
  • Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.

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Теми: вибух зброя Росія Трамп США


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