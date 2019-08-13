Трамп про вибух в РФ: У нас є подібні, але більш просунуті технології
Вівторок, 13 серпня 2019, 03:07
США мають технологію, подібну до тієї, яка застосовується в руховій установці ракети, що вибухнула в Архангельській області РФ 8 серпня.
Про це президент США Дональд Трамп заявив на своїй сторінці в twitter.
"Сполучені Штати багато дізналися після вибуху ракети в Росії. У нас є подібні, хоча і більш просунуті технології. Вибух російського "Скайфол" змусив людей переживати про повітря не тільки поруч з об'єктом, але і за його межами. Недобре!", - написав Трамп.
The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019
Нагадаємо:
- 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули. У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
- 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
- У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.