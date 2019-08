Трамп про вибух в РФ: У нас є подібні, але більш просунуті технології

США мають технологію, подібну до тієї, яка застосовується в руховій установці ракети, що вибухнула в Архангельській області РФ 8 серпня.

Про це президент США Дональд Трамп заявив на своїй сторінці в twitter.

"Сполучені Штати багато дізналися після вибуху ракети в Росії. У нас є подібні, хоча і більш просунуті технології. Вибух російського "Скайфол" змусив людей переживати про повітря не тільки поруч з об'єктом, але і за його межами. Недобре!", - написав Трамп.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!