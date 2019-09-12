Депутатам роздали постанову про звільнення усіх членів ЦВК

Народним депутатам роздали на руки постанову про звільнення усього складу Центральної виборчої комісії.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Очікується, що 12 вересня парламент може звільнити чинних членів ЦВК, аби призначити нових.

Повідомляється, що у парламенті очікують на президента Володимира Зеленського з закликами відправити ЦВК у відставку.

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