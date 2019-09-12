Депутатам роздали постанову про звільнення усіх членів ЦВК

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Четвер, 12 вересня 2019, 11:14

Народним депутатам роздали на руки постанову про звільнення усього складу Центральної виборчої комісії.

Джерело: кореспондент "Української правди"

 

Очікується, що 12 вересня парламент може звільнити чинних членів ЦВК, аби призначити нових.

Повідомляється, що у парламенті очікують на президента Володимира Зеленського з закликами відправити ЦВК у відставку.

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Передісторія:

  • 9 вересня президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
  • Стаття 31 закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу комісії достроково може припинити Верховна Рада за "вмотивованим поданням президента". Рішення приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту.

УП, доповнено

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Теми: ЦВК Верховна Рада


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