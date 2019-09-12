Депутатам роздали постанову про звільнення усіх членів ЦВК

Знати більше : Чому Зеленський розпускає ЦВК?

В парламенті посилена охорона. Буде Володимир Зеленський. Закликатиме відставити ЦВК. #ЩоТутВРаді #РадаНеРадує #IXРада pic.twitter.com/gGjNLSvrp2

Повідомляється, що у парламенті очікують на президента Володимира Зеленського з закликами відправити ЦВК у відставку.

Очікується, що 12 вересня парламент може звільнити чинних членів ЦВК, аби призначити нових.

Народним депутатам роздали на руки постанову про звільнення усього складу Центральної виборчої комісії.

УП, доповнено

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"