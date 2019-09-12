Депутатам раздали постановление об увольнении всех членов ЦИК

Народным депутатам раздали на руки постановление об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Ожидается, что 12 сентября парламент может уволить действующих членов ЦИК, чтобы назначить новых.

Сообщается, что в парламенте ждут президента Владимира Зеленского с призывами отправить ЦИК в отставку.

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Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг

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