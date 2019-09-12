Депутатам раздали постановление об увольнении всех членов ЦИК
Четверг, 12 сентября 2019, 11:14
Народным депутатам раздали на руки постановление об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Ожидается, что 12 сентября парламент может уволить действующих членов ЦИК, чтобы назначить новых.
Сообщается, что в парламенте ждут президента Владимира Зеленского с призывами отправить ЦИК в отставку.
В парламенті посилена охорона. Буде Володимир Зеленський. Закликатиме відставити ЦВК. #ЩоТутВРаді #РадаНеРадує #IXРада pic.twitter.com/gGjNLSvrp2— Ярослав Юрчишин (@yarlyur) 12 сентября 2019 г.
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Предыстория:
- 9 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
- Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.
- Статья 31 закона о ЦИК предусматривает, что полномочия всего состава комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента". Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента.
УП, дополнено