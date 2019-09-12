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Депутатам раздали постановление об увольнении всех членов ЦИК

Четверг, 12 сентября 2019, 11:14

Народным депутатам раздали на руки постановление об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

 

Ожидается, что 12 сентября парламент может уволить действующих членов ЦИК, чтобы назначить новых.

Сообщается, что в парламенте ждут президента Владимира Зеленского с призывами отправить ЦИК в отставку.

Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?

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Предыстория:

  • 9 сентября президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
  • Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.
  • Статья 31 закона о ЦИК предусматривает, что полномочия всего состава комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента". Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента.

УП, дополнено
Темы: ЦИКВерховная Рада
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