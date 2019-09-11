Юрист "Слуги народу" Олександр Качура: ЦВК можуть замінити уже в четвер

Кілька місяців тому нинішній президент, здавалося, не мав жодних причин для невдоволення роботою Центральної виборчої комісії.

Результати президентських і парламентських виборів виявились більш ніж приємними як для самого Володимира Зеленського, так і для його партії "Слуга народу".

Впродовж виборчої кампанії та й після її завершення в бік ЦВК від президентської команди не лунало критики. Все кардинально змінилося з початком роботи нової Верховної Ради.

Як і з усіма новими президентськими ініціативами Зеленського, ситуація з відставкою ЦВК з’явилась раптово і розвивається дуже стрімко. 9 вересня президент раптом вніс в Раду пропозицію розігнати діючих членів виборчкому, а вже 12 вересня історія може завершитись звільненням.

Принаймні, так переконує один із депутатів "Слуга народу" Олександр Качура, який, власне, і займається питанням відставки ЦВК. Саме з ним Офіс Зеленського консультувався при написанні подання про відставку Центрвиборчкому.

Качура медійно поки не найпомітніший депутат "СН", але для команди Володимира Зеленського це не чужа людина. Саме Качура зареєстрував саму партію "Слуга народу" у своєму офісі на Січових Стрільців.

"Ми дізнались, що в Міністерстві юстиції хтось хоче зареєструвати партію "Слуга народу". Мені надійшла така інформація з моїх джерел. І було прийнято екстренне рішення Володимиром Зеленським, Іваном Бакановим, зайняти назву. Щоб ніхто її не захопив. Спершу вся партія вміщалась у мене у приймальні", – розповідає Качура.

Як він зізнається, до Зеленського його як експерта із політичного права і практика створення партій привів Іван Баканов, ще задовго до виборів президента.

"Але уже після виходу серіалу "Слуга народу", – уточнює Качура.

Зараз саме він у президентській партії веде питання відставки ЦВК. "Українська правда" розпитала його, чим саме президент обгрунтовує своє подання, чому саме зараз виникло це питання і які наслідки воно матиме.

Олександр Качура реєстрував для Зеленського партію "Слуга народу" Фото з ФБ Олександра Качури

– Чому саме зараз, коли вибори закінчились, президент вирішив замінти склад ЦВК?

– Скажу так, ми доберемось до всіх питань. Спершу ми розглядали ключові питання, які обіцяли виборцям: скасування недоторканності, зменшення чисельності депутатів, імпічменту, економічні питання. Зараз дійшла черга до ЦВК.

Під час виборів ми отримували масу скарг, були численні випадки бездіяльності ЦВК, яка визнавалась у судах. Були десятки рішень Центральної виборчої кампанії, які скасовувались судами.

Ну але вишенькою на торті стала ситуація зі 198 округом, де ще тривають суди, а ЦВК зареєструвала одного кандидата депутатом (самовисуванця Сергія Рудика – УП) і видала йому посвідчення. І він тепер приходить в зал парламенту і хоче складати присягу, а по його округу ще тривають судові розгляди.

(У ЦВК стверджують, що в рішенні суду від 9 вересня вказано, що з боку комісії не було жодних невиправданих зволікань щодо встановлення результатів виборів у даному окрузі – УП).

Також я на комітеті нагадував ситуацію по депутату Куницькому, коли засідання ЦВК багато разів переносилось, я так розумію – ішли торги з членами ЦВК, а потім принесли написану на коліні якусь постанову про скасування реєстрації Куницького. Там все "криво" було написано, у них не було повноважень.

І ми пішли в суд і виграли.

– Але ж у Куницького було подвійне громадянство, яке заборонене в Україні?

– Питання громадянства не розглядалось ЦВК. Це в інформаційному просторі було головне питання, а ЦВК розглядала питання про перетин кордону і строк проживання в Україні. Він весь час перебував у країні. На момент подачі документів Куницький уже відмовився від громадянства Ізраїлю, написав заяву у консульстві, що відмовляється.

– Ви ж знаєте, що відмовитись від ізраїльського громадянства в принципі не можна.

– Куницький давно не проживає на території Ізраїлю, і всі механізми, які можливі з його боку для відмови від громадянства цієї країни, він використав. Для України він її громадянин.

Але ЦВК, повторюсь, не розглядала цього питання. Мова йшла про перетин кордону. Куницький весь час на території України перебував.

– Але наскільки ми знаємо, він кілька разів змінював "довідки", що його посилали у різні відрядження, а врешті зізнався, що нікуди не їздив, а просто був в Україні по ізраїльському паспорту.

– Він дійсно був з редакційними завданнями, його "1+1" відправляла, ще якась громадська організація "Елітарної молоді", якось так називається. Можна подивитись по роликах у нього на каналі, він справді перебував у час відряджень за кордоном. Суд це перевіряв.

– Гаразд, от ви вважаєте, що цього факту і ще кількох, які описує президент у своєму поданні, досить, аби звільняти ЦВК, яке нещодавно призначили?

– Як юрист я вважаю, що воно обгрунтоване і мотивоване. Комітет не оцінює подання, це зробить уже Верховна Рада. Кожен депутат сам визначиться, як йому голосувати.

– А правильно ми розуміємо, що саме ви прописували подання президента?

– Прописував Офіс президента. Але зі мною консультувались.

Качура медійно поки не найпомітніший депутат "СН", але для команди Володимира Зеленського це не чужа людина. Саме Качура зареєстрував саму партію "Слуга народу" у своєму офісі на Січових Стрільців Фото УП

– Хто в Офісі президента є мотором цього процесу?

– Я не знаю. Думаю, що це питання більш коректно поставити Андрію Богдану.

– Богдан драйверить розпуск ЦВК? Розповідають, що у нього є конфлікт з Олександром Грановським, до якого близька глава ЦВК.

– Не знаю ці подробиці. Можу сказати, що з нами консультувалися, нашу думку як фахівців виборчого права запитували. Ми багато чого озвучили, і це відображено у поданні.

– На засіданні вашого комітету пані Сліпачук сказала, що всі міжнародні спостерігачі визнали роботу ЦВК професійною. Чи рішення про заміну складу ЦВК не поставить під сумнів легітимність попередніх виборів?

– Як правник я все таки керуюся нормами законодавства і рішенням судів. У рішеннях судів чітко написано: визнати протиправними бездіяльність, або дії визнати незаконними. Якщо такі факти є, значить треба приймати рішення. Президент побачив в цьому підстави, він скористався своїм конституційним правом і зробив подання.

У нас є два бар’єри: перший – це подання президента, друге – це 300 голосів Верховної Ради, які є запобіжником від політизації процесу. У нас у фракції є 254 людини, нам треба ще знайти 46 голосів. Думаю, що ці народні депутати ознайомляться з поданням і приймуть свої рішення відповідно до своїх переконань.

Багато юристів з інших фракцій підходили до мене і казали, що дійсно ЦВК приймала багато зашкварних рішень, які потім оскаржували в суді.

– Коли ви почали працювати над цим поданням?

– Над цим працював Офіс президента, ми консультували.

– Але коли ви дізналися про бажання розігнати ЦВК?

– Ми працюємо десь протягом тижня. Орієнтовно останній тиждень. З нами, як членами команди, говорили, що треба розібратися з усіма незаконними рішеннями.

Але, наскільки розумію, Володимира Олександровича найбільше обурило, коли процес виборчий ще не закінчився і суд не встановив результати на окрузі, а вже тут ходить людина, якій видали посвідчення. У мене є така підозра і інформація зсередини, що за це хтось, все-таки, отримав "пряники".

– Чому весь склад ЦВК має йти у відставку, а не лише керівництво?

– Тому що ЦВК – це колегіальний орган. Вони приймають рішення колегіально. І президент може ініціювати відставку тільки всього органу цілком.

– За вашими даними, уже формують новий склад ЦВК? Уже відбувається підбір кандидатів? Як ми розуміємо, Офіс вже шукає...

– Чому Офіс? Партія. Я хотів би бачити певних людей у новому складі ЦВК. Я як депутат хочу бачити декілька юристів, науковців, потужних правників.

У чинному складі ЦВК було лише 3-4 фахові людини. Юридичний департамент не справлявся. Я хочу, щоб у ЦВК були професіонали.

Співбесід ми ні з ким поки що не проводили, але я знаю на юридичному ринку людей, які могли б зайняти ці посади.

Олександр Качура про розпуск ЦВК: Президент побачив в цьому підстави, він скористався своїм конституційним правом і зробив подання

– ЦВК формується за квотним принципом. Чи ведуться консультації з іншими фракціями?

– Я не входжу до керівного складу фракції. У нас для цього є Олександр Корнієнко і Давід Арахамія, заступники голови фракцій, які займаються цим питанням.

Ви ж бачили, я щойно підійшов до Власенка (депутат фракції "Батьківщина"), запитував, чи буде їхня фракція голосувати ЦВК. Вони кажуть, що завтра о 9 ранку фракція, і будуть вирішувати.

Тобто ми будемо з усіма фракціями спілкуватися, щоб вони підтримали цю ініціативу.

– Тобто у четвер уже може відбутися голосування?

– Думаю, що є велика можливість для цього.

– Цей бліцкриг з ЦВК нагадує багато інших схожих ситуацій, які останнім часом розгортались, коли новий президент концентрує владу. Чому розгін ЦВК – це не ще один крок до узурпації?

– Тут казали, що ми займаємося узурпацією, а Зеленський одразу подав законопроект про імпічмент. І ми його прийняли.

Ні про яку узурпацію не йде мова, тому що не ми приймали законодавство, згідно з яким Зеленський може це все робити. Узурпація – це антиконституційний переворот, який суперечить законодавству. Ми діємо у відповідності до закону.

Попередні скликання приймали закони і зараз скаржаться на узурпацію. Вони самі надали можливість президенту у разі виявлення незаконних дій ЦВК припинити її повноваження. Тому тут говорити про узурпацію не виходить.

– Якщо дивитись на квотний принцип, то фактично Зеленський і "Слуга народу" таким нескладним голосуванням у 300 голосів сформують свою більшість у ЦВК, і далі зможуть робити все що завгодно.

– Думаю, що будуть вестися консультації, і будуть враховані пропозиції інших. Це не ми матимемо більшість, це народ України нам довірив цю частину влади.

Якби нам довірили 5%, тоді б у нас було 5, якби 10 – мали б 10.

– Чи зміни в складі ЦВК означають, що нас чекають якісь швидкі позачергові вибори?

– Зеленський хоче, щоб в нас все було відповідно до закону. Тому що до нас багато зверталися, до мене як до народного депутата, що було багато порушень виборчого законодавства, де ЦВК просто закривала очі. Так що ми знаємо, як вони закривали очі, і за допомогою чого.

З приводу можливих місцевих виборів, то я все ж таки хотів би, щоб процес децентралізації завершився, а лише після цього, думаю, вибори будуть можливі.

– А коли цей процес може завершитись?

– Навесні може завершитись.

– Тобто вибори будуть навесні або планові восени?

– Я не виключаю такий варіант, тому що якщо процес децентралізації завершиться, всі громади будуть сформовані, тоді зрозуміло, що логічно перезавантаження. Але є багато регіонів, і я про це говорив і керівництву нашої партії, і Офісу президента, які слід перезавантажити зараз.

– Які?

– Є декілька регіонів. Наприклад, на моїй рідній Сумщині є міська рада, не буду нікого ображати, щоб не подавали позови, але факт є фактом. Завдяки діяльності керівництва цього міста не ходять зараз трамваї, не ремонтуються дороги.

Є й міські ради, в яких ще з минулого року бюджет не затверджений, тобто комунальники не отримують зарплати і там просто колапс.

– Ми чули, що йдеться про Одесу, Харків, Луцьк і Київ. Це коректна інформація?

– Думаю, що не зовсім коректна, але, на мою думку, ці регіони є реально проблемними.

– Після того, як Філатов здав міст у Дніпрі, то може спати спокійно?

– Я такі рішення не приймаю, тому ми будемо обговорювати з колегами. І в нас повинні бути підстави.

Те, що нам хтось не подобається, ще не значить, що ми там будемо вибори проводити. Він там міст відкрив, закрив. Це таке, це його функція. Він як мер міста повинен це забезпечувати, а не щоб президент приїжджав і давав доручення.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП