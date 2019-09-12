В посольстве США сказали, где и когда Зеленский может встретиться с Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется.

Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке.

Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи – ИФ)".

Детали: По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Пока дата встречи не определена.

Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Пристайко говорил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с Трампом.

Напомним: