В посольстве США сказали, где и когда Зеленский может встретиться с Трампом
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется.
Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке.
Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи – ИФ)".
Детали: По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Пока дата встречи не определена.
Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.
Пристайко говорил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с Трампом.
Напомним:
- 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Зеленским в Варшаве в рамках участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
- Позже стало известно, что Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду – один из штатов США – надвигается мощный ураган.
- Американское издание Washington Post писало, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.
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