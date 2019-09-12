В посольстве США сказали, где и когда Зеленский может встретиться с Трампом

966 просмотров
Четверг, 12 сентября 2019, 14:11

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата ещё определяется.

Источник: временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я думаю, что это будет в период с 23 и 26 сентября в Нью-Йорке.

Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи – ИФ)".

Детали: По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Пока дата встречи не определена.

Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

Пристайко говорил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с Трампом.

Напомним:

  • 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон во время визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Зеленским в Варшаве в рамках участия в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
  • Позже стало известно, что Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду – один из штатов США – надвигается мощный ураган.
  • Американское издание Washington Post писало, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Трамп США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Поддержка Зеленского бьет рекорды: появился новый рейтинг 12 сентября 2019, 13:29
Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов 12 сентября 2019, 11:52
Зеленский уволил главного разведчика и отправил его к Баканову 12 сентября 2019, 11:25
Все новости
Главные новости
Поддержка Зеленского бьет рекорды: появился новый рейтинг
Правоохранители следили за бизнесменами за деньги – СБУ
Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов
Зеленский уволил главного разведчика и отправил его к Баканову
Все новости
Made in Ukraine

Как город вдохновляет на бизнес: истории мастеров хенд-мейда

Опыт

Как это – быть офисным папой

Опыт

Как детям побороть школьный стресс?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів