Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стали відомі імена морпіхів, які загинули на Донбасі

Четвер, 12 вересня 2019, 15:24

11 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу загинули морські піхотинці Микола Обуховський та Олександр Лінчевський.

Джерело: повідомлення Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Дослівно: "11 вересня… під час ворожого обстрілу загинуло двоє військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти Військово-морських сил: прапорщик Обуховський Микола Миколайович та матрос Лінчевський Олександр Валерійович".

Деталі. Командування та особовий склад ВМС висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Голова Черкаської обладміністрації Ігор Шевченко повідомив, що Лінчевському був 21 рік.  

 
Олександр Лінчевський

Передісторія: 

  • 11 вересня бойовики здійснили 18 обстрілів, у результаті чого двоє українських захисників загинули, один отримав важке поранення.

 

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасіжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Донбас
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: