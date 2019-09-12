Стали відомі імена морпіхів, які загинули на Донбасі

11 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу загинули морські піхотинці Микола Обуховський та Олександр Лінчевський.

Джерело: повідомлення Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Дослівно: "11 вересня… під час ворожого обстрілу загинуло двоє військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти Військово-морських сил: прапорщик Обуховський Микола Миколайович та матрос Лінчевський Олександр Валерійович".

Деталі. Командування та особовий склад ВМС висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Голова Черкаської обладміністрації Ігор Шевченко повідомив, що Лінчевському був 21 рік.

Олександр Лінчевський

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