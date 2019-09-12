Стали известны имена морпехов, погибших на Донбассе

11 сентября в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела погибли морские пехотинцы Николай Обуховский и Александр Линчевский.

Источник: сообщение Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Дословно: "11 сентября... во время вражеского обстрела погибли два военнослужащих одного из подразделений морской пехоты Военно-морских сил: прапорщик Обуховский Николай Николаевич и матрос Линчевский Александр Валерьевич".

Детали. Командование и личный состав ВМС выразили соболезнования родным и близким погибших.

Председатель Черкасской обладминистрации Игорь Шевченко сообщил, что Линчевскому был 21 год.

Александр Линчевский

Предыстория: