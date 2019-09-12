Нова Рада вперше провалила голосування: "Слуга народу" не зібрала більшість

Верховна Рада 9 скликання вперше не зібрала 226 чи більше голосів "за" для прийняття рішення.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: На початку вечірнього засідання 12 вересня депутати 248 голосами ухвалили в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг.

Після цього голова парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію скоротити терміни підготовки до другого читання. Однак на цей раз у Раді не знайшлось 226 чи більше голосів для прийняття рішення.

"За" проголосували 223 народних обранців, проти – 14, ще 61 – утримався.

При цьому найбільша парламентська фракція "Слуга народу", до якої входить 251 депутат, дала 208 голосів "за".

До цього Рада ухвалювала всі рішення, які ставились на голосування. Менше 226 голосів у парламенті було лише під час рейтингового голосування за кандидатів на віце-спікера.

Доповнено: Приблизно за 40 хвилин після першого проваленого голосування Рада 9 скликання вперше провалила і закон. Парламент голосував за проект закону "Про правонаступництво України", яким пропонувалось скасувати дії актів СРСР та УРСР на території України.

Голоси "за" віддали 214 депутатів, при цьому 30 виступили проти, 76 – утримались.

"Слуга народу" дала в цьому голосуванні 210 голосів "за".

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Передісторія: