Нова Рада вперше провалила голосування: "Слуга народу" не зібрала більшість

76903 перегляди
Четвер, 12 вересня 2019, 16:45

Верховна Рада 9 скликання вперше не зібрала 226 чи більше голосів "за" для прийняття рішення.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: На початку вечірнього засідання 12 вересня депутати 248 голосами ухвалили в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг.

Після цього голова парламенту Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію скоротити терміни підготовки до другого читання. Однак на цей раз у Раді не знайшлось 226 чи більше голосів для прийняття рішення.

"За" проголосували 223 народних обранців, проти – 14, ще 61 – утримався.

При цьому найбільша парламентська фракція "Слуга народу", до якої входить 251 депутат, дала 208 голосів "за".

До цього Рада ухвалювала всі рішення, які ставились на голосування. Менше 226 голосів у парламенті було лише під час рейтингового голосування за кандидатів на віце-спікера.

Доповнено: Приблизно за 40 хвилин після першого проваленого голосування Рада 9 скликання вперше провалила і закон. Парламент голосував за проект закону "Про правонаступництво України", яким пропонувалось скасувати дії актів СРСР та УРСР на території України. 

Голоси "за" віддали 214 депутатів, при цьому 30 виступили проти, 76 – утримались.

"Слуга народу" дала в цьому голосуванні 210 голосів "за".

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Передісторія:

  • На парламентських виборах 2019 року "Слуга народу" понад 43% голосів та склала більшість нардепів від складу Ради. 
  • У зв'язку з цим фракція партії "Слуга народу" діє у парламенті як коаліція.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада Слуга народу


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Геращенко: Я борюся за "слуг", щоб вони не були "зеленими кнопками" 12 вересня 2019, 17:49
"За слова кидатимуть до в’язниці" – фракція заступилась за Геращенко 12 вересня 2019, 16:47
Комітет рекомендує вигнати Геращенко з 5 засідань Ради 12 вересня 2019, 15:38
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу