Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новая Рада впервые провалила голосование: "Слуга народа" не собрала большинство

Четверг, 12 сентября 2019, 16:45
Новая Рада впервые провалила голосование: Слуга народа не собрала большинство

Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала 226 или более голосов "за" для принятия решения.

Источник: "Украинская правда"

Детали: В начале вечернего заседание 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или более голосов для принятия решения.

"За" проголосовали 223 народных избранников, против – 14, еще 61 – воздержался.

При этом наибольшая парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.

Дополнено: Примерно за 40 минут после первого провалившегося голосования Рада 9 созыва впервые провалила и закон. Парламент голосовал за проект закона "О правопреемстве Украины", которым предлагалось отменить действия актов СССР и УССР на территории Украины.

Голоса "за" отдали 214 депутатов, при этом 30 выступили против, 76 – воздержались.

"Слуга народа" дала в этом голосовании 210 голосов "за".

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Рада 9.0: все о первом заседании, новом спикере, фракциях и комитетах

Предыстория:

  • На парламентских выборах 2019 "Слуга народа" более 43% голосов и составила большинство нардепов от состава Рады.
  • В связи с этим фракция партии "Слуга народа" действует в парламенте как коалиция.

Соня Лукашова, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: