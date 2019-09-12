Новая Рада впервые провалила голосование: "Слуга народа" не собрала большинство

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Четверг, 12 сентября 2019, 16:45

Верховная Рада 9 созыва впервые не собрала 226 или более голосов "за" для принятия решения.

Источник: "Украинская правда"

Детали: В начале вечернего заседание 12 сентября депутаты 248 голосами приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение сократить сроки подготовки ко второму чтению. Однако на этот раз в Раде не нашлось 226 или более голосов для принятия решения.

"За" проголосовали 223 народных избранников, против – 14, еще 61 – воздержался.

При этом наибольшая парламентская фракция "Слуга народа", в которую входит 251 депутат, дала 208 голосов "за".

До этого Рада принимала все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.

Знать больше: Новая Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

Рада 9.0: все о первом заседании, новом спикере, фракциях и комитетах

Предыстория:

  • На парламентских выборах 2019 "Слуга народа" более 43% голосов и составила большинство нардепов от состава Рады.
  • В связи с этим фракция партии "Слуга народа" действует в парламенте как коалиция.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Верховная Рада Слуга народа


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