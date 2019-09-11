У МОЗ нагряне аудит: перевірять лише часи правління Супрун

Рахункова палата проведе перевірку діяльності Міністерства охорони здоров’я за 2016-19 роки, коли відомство очолювала Уляна Супрун.

Джерело: пост Уляни Супрун у Facebook

Пряма мова: "Минулого тижня Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, отримав прохання звернутися до Рахункової палати для проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров’я України у 2016-2019 роках. Комітет рішуче підтримав таку пропозицію більшістю голосів".

"Прохання до комітету надійшло від Петра Багрія, фірми якого за часів Богатирьової були чи не основними продавцями ліків за завищеними цінами для МОЗУ".

"МОЗ України – це єдине міністерство, в якому попросили провести аудит останніх трьох років роботи. Така вибірковість свідчить про чітке завдання створити підстави для видуманих кримінальних переслідувань та тиску на мене і членів нашої команди. Втрата мільярдних потоків – річ, яку не пробачають".

"Можна констатувати, що єдині реальні дії нової влади у сфері охорони здоров’я – це забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії".

Деталі: Супрун додала, що комітету пропонували розширити період перевірки МОЗ на часи правління Богатирьової, Мусія і Квіташвілі, але це депутати проігнорували.

Вона також вказала, що за час її роботи в МОЗ Рахункова палата провела 15 аудитів, тоді як за час роботи Богатирьової було лише 5 перевірок міністерства, і жодна з них не стосувалась закупівель ліків.

За словами Супрун, до 2016 року, коли запрацювали централізовані закупівлі ліків через міжнародні організації і тендери, шахраї наживалися на важкохворих українцях, проводячи "тендери" у закритих кабінетах, даючи відкати і розкрадаючи сотні мільйонів гривень.

Екс-очільниця МОЗ додала, що за часи її керівництва міністерством більше пацієнтів отримали доступ до якісних ліків.

Вона також дала посилання на аналітичний звіт Центру протидії корупції, який промоніторив закупівлі ліків за шістьма державними програмами у 2014 році, і в якому "помітно хто і скільки тоді заробив на закупівлях".

Передісторія: