Геращенко каже, що бореться за "слуг", щоб вони не були "зеленими кнопками"
Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко каже, що вона відстоює право "слуг народу" бути не просто "зеленими кнопками" у Верховній Раді.
Джерело: Facebook сторінка Ірини Геращенко
"Регламентний комітет вперше в історії Веровної Ради України прийняв рішення про те, щоб позбавити мене права голосувати і виступати на 5-ти засіданнях Верховної Ради. Що я можу тут сказати? Можна мати картку для голосування і мандат, але не бути політиком. Тому що політика вимагає сміливості, позиції і вміння їх відстоювати".
"Мені би хотілося, щоб і самі "слуги" зрозуміли, що в ці дні я відстоюю і їх право бути депутатами, а не зеленими кнопками. Чи вони це усвідомлюють покаже голосування в залі, чи буде 226 голосів на цей перший прецедент".
Передісторія:
- 10 вересня Геращенко порівняла народних депутатів із "зеленими чоловічками", які захоплювали півострів Крим.
- Це сталося, коли Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зміни до регламенту, яким пропонується обмежити індивідуальну ініціативу народних депутатів реєструвати проект постанови про скасування прийнятого парламентом рішення.
- Водночас, зелений колір був основним у передвиборчій президентській кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", яка здобула більшість місць у Верховній Раді.
- Сама Геращенко запевняє, що під час засідання не вживала жодних образливих висловлювань на адресу інших депутатів чи фракцій.
- 12 вересня Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.
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