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Геращенко каже, що бореться за "слуг", щоб вони не були "зеленими кнопками"

Четвер, 12 вересня 2019, 17:49

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко каже, що вона відстоює право "слуг народу" бути не просто "зеленими кнопками" у Верховній Раді.

Джерело: Facebook сторінка Ірини Геращенко

"Регламентний комітет вперше в історії Веровної Ради України прийняв рішення про те, щоб позбавити мене права голосувати і виступати на 5-ти засіданнях Верховної Ради. Що я можу тут сказати? Можна мати картку для голосування і мандат, але не бути політиком. Тому що політика вимагає сміливості, позиції і вміння їх відстоювати".

"Мені би хотілося, щоб і самі "слуги" зрозуміли, що в ці дні я відстоюю і їх право бути депутатами, а не зеленими кнопками. Чи вони це усвідомлюють покаже голосування в залі, чи буде 226 голосів на цей перший прецедент".

Передісторія:

  • 10 вересня Геращенко порівняла народних депутатів із "зеленими чоловічками", які захоплювали півострів Крим.
  • Це сталося, коли Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зміни до регламенту, яким пропонується обмежити індивідуальну ініціативу народних депутатів реєструвати проект постанови про скасування прийнятого парламентом рішення.
  • Водночас, зелений колір був основним у передвиборчій президентській кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", яка здобула більшість місць у Верховній Раді.
  • Сама Геращенко запевняє, що під час засідання не вживала жодних образливих висловлювань на адресу інших депутатів чи фракцій.
  • 12 вересня Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.  

Українська правда

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Теми: ГеращенкоВерховна Рада
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