Геращенко каже, що бореться за "слуг", щоб вони не були "зеленими кнопками"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко каже, що вона відстоює право "слуг народу" бути не просто "зеленими кнопками" у Верховній Раді.

Джерело: Facebook сторінка Ірини Геращенко

"Регламентний комітет вперше в історії Веровної Ради України прийняв рішення про те, щоб позбавити мене права голосувати і виступати на 5-ти засіданнях Верховної Ради. Що я можу тут сказати? Можна мати картку для голосування і мандат, але не бути політиком. Тому що політика вимагає сміливості, позиції і вміння їх відстоювати".

"Мені би хотілося, щоб і самі "слуги" зрозуміли, що в ці дні я відстоюю і їх право бути депутатами, а не зеленими кнопками. Чи вони це усвідомлюють покаже голосування в залі, чи буде 226 голосів на цей перший прецедент".

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