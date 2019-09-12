Геращенко говорит, что борется за "слуг", чтобы они не были "зелеными кнопками"
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко говорит, что она отстаивает право "слуг народа" быть не просто "зелеными кнопками" в Верховной Раде.
Источник: Facebook страница Ирины Геращенко
"Регламентный комитет впервые в истории Веровнои Рады Украины принял решение о том, чтобы лишить меня права голосовать и выступать на 5-ти заседаниях Верховной Рады. Что я могу тут сказать? Можно иметь карточку для голосования и мандат, но не быть политиком. Потому что политика требует смелости, позиции и умение их отстаивать".
"Мне бы хотелось, чтобы и сами "слуги" поняли, что в эти дни я отстаиваю и их право быть депутатами, а не зелеными кнопками. осознают ли они это, покажет голосования в зале, будет ли 226 голосов в этом первом прецеденте".
Предистория:
- 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватывали полуостров Крым.
- Это произошло, когда Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в регламент, которым предлагается ограничить индивидуальную инициативу народных депутатов регистрировать проект постановления об отмене принятого парламентом решения.
- В то же время, зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.
- Сама Геращенко уверяет, что во время заседания не употребляла никаких оскорбительных высказываний в адрес других депутатов или фракций.
- 12 сентября Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.