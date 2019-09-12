Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко говорит, что борется за "слуг", чтобы они не были "зелеными кнопками"

Четверг, 12 сентября 2019, 17:49

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко говорит, что она отстаивает право "слуг народа" быть не просто "зелеными кнопками" в Верховной Раде.

Источник: Facebook страница Ирины Геращенко

"Регламентный комитет впервые в истории Веровнои Рады Украины принял решение о том, чтобы лишить меня права голосовать и выступать на 5-ти заседаниях Верховной Рады. Что я могу тут сказать? Можно иметь карточку для голосования и мандат, но не быть политиком. Потому что политика требует смелости, позиции и умение их отстаивать".

"Мне бы хотелось, чтобы и сами "слуги" поняли, что в эти дни я отстаиваю и их право быть депутатами, а не зелеными кнопками. осознают ли они это, покажет голосования в зале, будет ли 226 голосов в этом первом прецеденте".

Предистория:

  • 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватывали полуостров Крым.
  • Это произошло, когда Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в регламент, которым предлагается ограничить индивидуальную инициативу народных депутатов регистрировать проект постановления об отмене принятого парламентом решения.
  • В то же время, зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.
  • Сама Геращенко уверяет, что во время заседания не употребляла никаких оскорбительных высказываний в адрес других депутатов или фракций.
  • 12 сентября Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГеращенкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Геращенко
"Харьковские соглашения": суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича
В "ЕС" требуют отставки главы МВД после расследования ДТП с Трухиным
Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: