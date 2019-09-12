Геращенко говорит, что борется за "слуг", чтобы они не были "зелеными кнопками"

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Четверг, 12 сентября 2019, 17:49

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко говорит, что она отстаивает право "слуг народа" быть не просто "зелеными кнопками" в Верховной Раде.

Источник: Facebook страница Ирины Геращенко

"Регламентный комитет впервые в истории Веровнои Рады Украины принял решение о том, чтобы лишить меня права голосовать и выступать на 5-ти заседаниях Верховной Рады. Что я могу тут сказать? Можно иметь карточку для голосования и мандат, но не быть политиком. Потому что политика требует смелости, позиции и умение их отстаивать".

"Мне бы хотелось, чтобы и сами "слуги" поняли, что в эти дни я отстаиваю и их право быть депутатами, а не зелеными кнопками. осознают ли они это, покажет голосования в зале, будет ли 226 голосов в этом первом прецеденте".

Предистория:

  • 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватывали полуостров Крым.
  • Это произошло, когда Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в регламент, которым предлагается ограничить индивидуальную инициативу народных депутатов регистрировать проект постановления об отмене принятого парламентом решения.
  • В то же время, зеленый цвет был основным в предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", которая получила большинство мест в Верховной Раде.
  • Сама Геращенко уверяет, что во время заседания не употребляла никаких оскорбительных высказываний в адрес других депутатов или фракций.
  • 12 сентября Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Украинская правда

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Темы: Геращенко Верховная Рада


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