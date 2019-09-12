На Донбасі загинув нацгвардієць

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець Національної гвардії.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не сумісне з життям.

Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого".

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення.