На Донбассе погиб нацгвардеец
Четверг, 12 сентября 2019, 22:54
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "При выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение несовместимое с жизнью.
Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.
Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего".
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела два военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение.
Украинская правда