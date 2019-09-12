На Донбассе погиб нацгвардеец

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Четверг, 12 сентября 2019, 22:54

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "При выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение несовместимое с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего".

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела два военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе война


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