Сенцов на YES показав символ своєї боротьби і заклав нову традицію
Звільнений із російської колонії Олег Сенцов на форумі "Ялтинської європейської стратегії" показав банку з жовтою і синьою смугами, яку провозив із собою 5 років у неволі, і заявив, що хотів би наповнити її бирками інших звільнених українців.
Джерело: виступ Сенцова на 16-й зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) Віктора Пінчука за назвою "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".
Пряма мова: "Сьогодні буду говорити про головне – про просту пластикову банку й те, що має бути в ній. Там, де я був 5 років, там кожна дрібниця має значення. Там нічого не викидають, всьому знаходять застосування. Пакетики чаю можна зберігати в пакеті, в коробочці чи в банці. Я зберігав у банці.
Це була не проста банка. У мене були дві зошити – жовтий і синій... Я вирізав із цих зошитів дві смужки: синю і жовту – наклеїв на цю банку і написав два слова "Слава" та "Україні". І поставив на саме видне місце.
Усі 5 років, поки я подорожував по тюрмах Російської Федерації, вона була зі мною. Я ставив її на саме видне місце. Вона дуже дратувала тюремників. Її постійно у мене забирали, відривали прапор, намагалися топтати – було багато дрібної метушні за цю банку.
Це була моя маленька боротьба. Це, звісно, не Іловайськ і не Дебальцеве. Я не був на Донбасі, не був на війні – мене арештували за два дні до того, як я мав туди поїхати. Так вийшло. У кожного своя доля.
Я вів свою маленьку боротьбу – нікому не відому, нікому не видну, один на один із цією системою: за себе, за свою гідність, за свою країну і за дві смужки – жовту і синю".
Сенцов дістав свою банку і свій тюремний нагрудний знак із червоною смугою: "Червона смуга означає "схильний до втечі спецв'язень, спецконтроль...".
"У деяких арміях світу є правило: при загибелі бійця його командир відриває жетон для того, щоб зібрати звіт про загиблих. Це сумна традиція. Я б хотів завести іншу", – сказав кримський режисер.
Сенцов поклав у банку свій нагрудний знак в’язня і сказав: "Мені б дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася бирками тих, хто все ще перебуває у полоні – в Росії, на Донбасі та в Криму.
"Пан президент, зробіть, щоб ця банка якомога швидше була повна", – звернувся Сенцов до Володимира Зеленського, який також бере участь у форумі.
Патріотичну банку Сенцов передав Зеленському.
Зеленський у своєму виступі відповів: "Я буду намагатися все це зробити, я впевнений, що ця банка заповниться. але я буду робити все, щоб вона заповнилась дуже швидко".
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Передісторія:
- 10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
- 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
- У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
- За кілька днів після звільнення Сенцов спалив свою тюремну робу.