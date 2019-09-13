Сенцов на YES показав символ своєї боротьби і заклав нову традицію

Звільнений із російської колонії Олег Сенцов на форумі "Ялтинської європейської стратегії" показав банку з жовтою і синьою смугами, яку провозив із собою 5 років у неволі, і заявив, що хотів би наповнити її бирками інших звільнених українців.

Джерело: виступ Сенцова на 16-й зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) Віктора Пінчука за назвою "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

Пряма мова: "Сьогодні буду говорити про головне – про просту пластикову банку й те, що має бути в ній. Там, де я був 5 років, там кожна дрібниця має значення. Там нічого не викидають, всьому знаходять застосування. Пакетики чаю можна зберігати в пакеті, в коробочці чи в банці. Я зберігав у банці.

Це була не проста банка. У мене були дві зошити – жовтий і синій... Я вирізав із цих зошитів дві смужки: синю і жовту – наклеїв на цю банку і написав два слова "Слава" та "Україні". І поставив на саме видне місце.

Усі 5 років, поки я подорожував по тюрмах Російської Федерації, вона була зі мною. Я ставив її на саме видне місце. Вона дуже дратувала тюремників. Її постійно у мене забирали, відривали прапор, намагалися топтати – було багато дрібної метушні за цю банку.

Це була моя маленька боротьба. Це, звісно, не Іловайськ і не Дебальцеве. Я не був на Донбасі, не був на війні – мене арештували за два дні до того, як я мав туди поїхати. Так вийшло. У кожного своя доля.

Я вів свою маленьку боротьбу – нікому не відому, нікому не видну, один на один із цією системою: за себе, за свою гідність, за свою країну і за дві смужки – жовту і синю".

Сенцов дістав свою банку і свій тюремний нагрудний знак із червоною смугою: "Червона смуга означає "схильний до втечі спецв'язень, спецконтроль...".

"У деяких арміях світу є правило: при загибелі бійця його командир відриває жетон для того, щоб зібрати звіт про загиблих. Це сумна традиція. Я б хотів завести іншу", – сказав кримський режисер.

Сенцов поклав у банку свій нагрудний знак в’язня і сказав: "Мені б дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася бирками тих, хто все ще перебуває у полоні – в Росії, на Донбасі та в Криму.

"Пан президент, зробіть, щоб ця банка якомога швидше була повна", – звернувся Сенцов до Володимира Зеленського, який також бере участь у форумі.

Патріотичну банку Сенцов передав Зеленському.

Зеленський у своєму виступі відповів: "Я буду намагатися все це зробити, я впевнений, що ця банка заповниться. але я буду робити все, щоб вона заповнилась дуже швидко".

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