Сенцов на YES показал символ своей борьбы и заложил новую традицию

Освобожденный из российской колонии Олег Сенцов на форуме "Ялтинской европейской стратегии" показал банку с желтой и синей полосами, которую провозил с собой 5 лет в неволе, и заявил, что хотел бы наполнить ее бирками других освобожденных украинцев.

Источник: выступление Сенцова на 16-й встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) Виктора Пинчука под названием "Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе".

Прямая речь: Сегодня буду говорить о главном – о простой пластиковой банке и том, что должно быть в ней. Там, где я был 5 лет, там каждая мелочь имеет значение. Там ничего не выбрасывают, все приспосабливается. Пакетики чая можно хранить в пакете, в коробочке или в банке. Я хранил в банке.

Это была не простая банка. У меня были две тетрадки – желтая и синяя… Я вырезал из этих тетрадок две полоски: синюю и желтую – наклеил на эту банку и написал два слова "Слава" и "Украине". И поставил на самое видное место.

Все 5 лет, пока я путешествовал по тюрьмам Российской Федерации, она была со мной. Я ставил ее на самое видное место. Она очень раздражала тюремщиков. Ее постоянно у меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать – было много мелкой возни за эту банку.

Это была моя маленькая моя борьба. Это, конечно, не Иловайск и не Дебальцево. Я не был на Донбассе, не был на войне – меня арестовали за два дня до того, как я должен был туда поехать. Так получилось. У каждого своя судьба.

Я вел свою маленькую борьбу – никому не известную, никому не видную, один на один с этой системой: за себя, за свое достоинство, за свою страну и за две полоски – желтую и синюю".

Сенцов достал свою банку и свой тюремный нагрудный знак с красной полосой: "Красная полоса означает "склонен к побегу спецзаключенный, спецконтроль…"

"В некоторых армиях мира есть правило: при гибели бойца его комнадир отрывает жетон для того, чтобы собрать отчет погибших. Это печальная традиция. Я бы хотел завести другую", – заявил крымский режиссер.

Сенцов положил в банку свой нагрудный знак заключенного и сказал: "Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену – в России, на Донбассе и в Крыму"..

"Пан президент, сделайте, чтобы эта банка как можно быстрее была полная" – обратился Сенцов к Владимиру Зеленскому, который также участвует в форуме.

Патриотичную банку Сенцов передал Зеленскому.

Зеленский в своем выступлении сказал: "Я буду стараться все это сделать, я уверен, что эта банка заполнится. Но я буду делать все, чтобы она заполнилась очень быстро".

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