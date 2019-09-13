Сенцов спалив свою тюремну робу

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов показово спалив свою тюремну форму.

Джерело: відео у Facebook.

"Це роба ув’язненого, найбільш ненависна річ на землі. Зараз я її спалю" — сказав Сенцов.

Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив. Спалення роби супроводжувалося словами "гори у пеклі".

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