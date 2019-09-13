Сенцов спалив свою тюремну робу
П'ятниця, 13 вересня 2019, 01:37
Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов показово спалив свою тюремну форму.
Джерело: відео у Facebook.
"Це роба ув’язненого, найбільш ненависна річ на землі. Зараз я її спалю" — сказав Сенцов.
Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив. Спалення роби супроводжувалося словами "гори у пеклі".
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Нагадаємо:
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
- В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
- Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".
- Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.