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Сенцов спалив свою тюремну робу

П'ятниця, 13 вересня 2019, 01:37
Сенцов спалив свою тюремну робу

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов показово спалив свою тюремну форму.

Джерело: відео у Facebook.

"Це роба ув’язненого, найбільш ненависна річ на землі. Зараз я її спалю" — сказав Сенцов.

Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив. Спалення роби супроводжувалося словами "гори у пеклі".

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Нагадаємо:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
  • В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
  • Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Теми: СенцовРосіяв'язниця
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