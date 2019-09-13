Сенцов спалив свою тюремну робу

14337 переглядів
П'ятниця, 13 вересня 2019, 01:37

Звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов показово спалив свою тюремну форму.

Джерело: відео у Facebook.

"Це роба ув’язненого, найбільш ненависна річ на землі. Зараз я її спалю" — сказав Сенцов.

Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив. Спалення роби супроводжувалося словами "гори у пеклі".

Читайте також:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Нагадаємо:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
  • В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
  • Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Сенцов Росія в'язниця


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Сенцов на YES показав символ своєї боротьби і заклав нову традицію 13 вересня 2019, 09:39
"Не вірте, що Росія хоче миру". Що розповіли Сенцов і Кольченко після звільнення 10 вересня 2019, 17:20
Сенцов розповів, як "шили" його справу: Шукали арсенал зброї, а там – дочка в піжамі 10 вересня 2019, 14:52
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу