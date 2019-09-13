У Кремлі відреагували на ідею нового обміну утримуваними

Росія і Україна можуть провести новий обмін утримуваними особами, але процес буде дуже кропітним і розтягнутим у часі.

Джерело: коментар прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, російське видання ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Це (новий обмін) вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже, дуже кропіткої і, напевно, розтягнутої за часом роботи".

Деталі: За його словами, "ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає. Тому це питання двосторонніх контактів".

Передісторія:

7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

У результаті обміну в Україну повернулися військовополонені 24 моряки та 11 політв’язнів.

13 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на розведення сил у Петровському й Золотому в найближчі тижні і на зустріч із лідерами Росії, Франції та Німеччини до кінця вересня.

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