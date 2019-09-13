Зеленський чекає нового розведення і зустрічі з Путіним до кінця вересня

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 10:47

Президент Володимир Зеленський очікує на розведення сил у Петровському й Золотому в найближчі тижні і на зустріч із лідерами Росії, Франції та Німеччини до кінця вересня.  

Джерело: відповіді Зеленського на запитання в рамках форуму "Ялтинської європейської стратегії" у Києві

Пряма мова: "Ми розвели війська у Станиці Луганській. Там немає стрільби. Там ми почали будувати міст.

Наступний етап, згідно й Мінських домовленостей, – Петровське і Золоте. Я думаю, що ми прийдемо до вирішення цього питання у найближчі тижні.

І чекаємо на зустріч у нормандському форматі лідерів чотирьох країн. Чесно звертаємося до наших західних партнерів і до кінця вересня чекаємо на цю зустріч.

Я думаю, що вона обов'язково відбудеться. Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці".

Передісторія:

  • Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією, триває з весни 2014 року. Для його врегулювання створено Тристоронню контактну групу, яка працює у Мінську (Білорусь).   
  • 21 вересня 2016 року у Мінську підписали рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках: у Золотому, у Петровському та в Станиці Луганській. Це було доповненням до протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року та комплексу заходів по виконанню Мінських угод від 12 лютого 2015 року.
  • "Нормандський формат" передбачає домовленості лідерів України й Росії за участю лідерів Німеччини та Франції.
  • Володимир Зеленський домовлявся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом РФ Володимиром Путіним про зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Донбас Зеленський Путін


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