Зеленський чекає нового розведення і зустрічі з Путіним до кінця вересня

Президент Володимир Зеленський очікує на розведення сил у Петровському й Золотому в найближчі тижні і на зустріч із лідерами Росії, Франції та Німеччини до кінця вересня.

Джерело: відповіді Зеленського на запитання в рамках форуму "Ялтинської європейської стратегії" у Києві

Пряма мова: "Ми розвели війська у Станиці Луганській. Там немає стрільби. Там ми почали будувати міст.

Наступний етап, згідно й Мінських домовленостей, – Петровське і Золоте. Я думаю, що ми прийдемо до вирішення цього питання у найближчі тижні.

І чекаємо на зустріч у нормандському форматі лідерів чотирьох країн. Чесно звертаємося до наших західних партнерів і до кінця вересня чекаємо на цю зустріч.

Я думаю, що вона обов'язково відбудеться. Тягнути немає куди, тому що кожного дня гинуть наші хлопці".

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