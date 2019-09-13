В Кремле отреагировали на идею нового обмена удерживаемыми

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Пятница, 13 сентября 2019, 13:48

Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но процесс будет очень кропотливым и растянутым.

Источник: комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Это (новый обмен) требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы".

Детали: По его словам, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает. Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов".

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
  • В результате обмена в Украину вернулись военнопленные 24 моряка и 11 политзаключенных. 

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 

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Темы: Зеленский Путин политзаключенные Украина


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