В Кремле отреагировали на идею нового обмена удерживаемыми
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Пятница, 13 сентября 2019, 13:48
Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но процесс будет очень кропотливым и растянутым.
Источник: комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российское издание ТАСС
Прямая речь Пескова: "Это (новый обмен) требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы".
Детали: По его словам, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает. Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов".
Напомним:
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
- В результате обмена в Украину вернулись военнопленные 24 моряка и 11 политзаключенных.
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