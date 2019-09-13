Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле отреагировали на идею нового обмена удерживаемыми

Пятница, 13 сентября 2019, 13:48

Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но процесс будет очень кропотливым и растянутым.

Источник: комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Это (новый обмен) требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы".

Детали: По его словам, "никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает. Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов".

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
  • В результате обмена в Украину вернулись военнопленные 24 моряка и 11 политзаключенных.
  • 13 сентября президент Владимир Зеленский ожидает разведения сил в Петровском и Золотом в ближайшие недели и встречи с лидерами России, Франции и Германии до конца сентября. 

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 

Темы: ЗеленскийПутинполитзаключенныеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Зеленский разрешил получать офицерские звания без высшего образования
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: