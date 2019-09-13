Кучма: Зеленський запропонує "нормандській четвірці" відведення військ по всій лінії

Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма упевнений, що на наступному засіданні ТКГ 18 вересня буде ухвалено рішення про остаточне відведення сил у Петровському й Золотому Луганської області і що є перспектива подальшого відведення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з кулуарів 16-ї щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві

Пряма мова: "Одне з головних у питаннях безпеки – це рухатися далі в питанні відведення військ уздовж лінії зіткнення. Я переконаний, що в наступну середу ми ухвалимо рішення про час відведення військ у Петровському й Золотому. Остаточно визначимо час".

Деталі: Кучма зазначив, що над питанням подальшого розведення військ на наступних ділянках зараз працюють військові.

"Взагалі, перспективи – і президент (Володимир Зеленський), упевнений, буде ставити це питання на "Нормандській зустрічі", – по всій лінії зіткнення відведення військ", – сказав він.

Представник України у ТКГ вказав, що якщо йдеться про безпеку й виконання Мінських домовленостей, то потрібно відвести війська по всій лінії конфлікту на 2 км.

Кучма також вважає, що на даний час поки немає сенсу говорити про контроль над українсько-російським кордоном.

"Якщо це не буде наша територія, ми ж туди не потрапимо. Тому це має бути поступово. Тобто, наша територія буде – будуть і наші кордони", – сказав він.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці Луганській уже розвели війська – і в найближчі тижні він сподівається на домовленості про розведення сил і засобів у Петровському й Золотому, що передбачено Мінськими угодами.

Також Зеленський розраховує на зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) ще у вересні.

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