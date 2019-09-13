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Кучма: Зеленський запропонує "нормандській четвірці" відведення військ по всій лінії

П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:06

Представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма упевнений, що на наступному засіданні ТКГ 18 вересня буде ухвалено рішення про остаточне відведення сил у Петровському й Золотому Луганської області і що є перспектива подальшого відведення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з кулуарів 16-ї щорічної зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві

Пряма мова: "Одне з головних у питаннях безпеки – це рухатися далі в питанні відведення військ уздовж лінії зіткнення. Я переконаний, що в наступну середу ми ухвалимо рішення про час відведення військ у Петровському й Золотому. Остаточно визначимо час".

Деталі: Кучма зазначив, що над питанням подальшого розведення військ на наступних ділянках зараз працюють військові.

"Взагалі, перспективи – і президент (Володимир Зеленський), упевнений, буде ставити це питання на "Нормандській зустрічі", – по всій лінії зіткнення відведення військ", – сказав він.

Представник України у ТКГ вказав, що якщо йдеться про безпеку й виконання Мінських домовленостей, то потрібно відвести війська по всій лінії конфлікту на 2 км.

Кучма також вважає, що на даний час поки немає сенсу говорити про контроль над українсько-російським кордоном.

"Якщо це не буде наша територія, ми ж туди не потрапимо. Тому це має бути поступово. Тобто, наша територія буде – будуть і наші кордони", – сказав він.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці Луганській уже розвели війська – і в найближчі тижні він сподівається на домовленості про розведення сил і засобів у Петровському й Золотому, що передбачено Мінськими угодами.

Також Зеленський розраховує на зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) ще у вересні.

Передісторія:

  • Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією, триває з весни 2014 року. Для його врегулювання створено Тристоронню контактну групу, яка працює у Мінську (Білорусь).   
  • 21 вересня 2016 року у Мінську підписали рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках: у Золотому, у Петровському та в Станиці Луганській
  • Це було доповненням до протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року та комплексу заходів по виконанню Мінських угод від 12 лютого 2015 року.
  • "Нормандський формат" передбачає домовленості лідерів України й Росії за участю лідерів Німеччини та Франції.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасКучмаЗеленськийМінські угодиРозведення сил
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