Кучма: Зеленский предложит "нормандской четверке" отвод войск по всей линии
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уверен, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил в Петровском и Золотом Луганской области и что есть перспектива дальнейшего отвода.
Источник: "Интерфакс-Украина" из кулуаров 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве
Прямая речь: "Одно из главных в вопросах безопасности – это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время".
Детали: Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.
"Вообще, перспективы – и президент (Владимир Зеленский), уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече", – по всей линии столкновения отвод войск", – сказал он.
Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.
Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей.
"Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет – будут и наши границы", – сказал он.
Этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской уже развели войска – и в ближайшие недели он надеется на договоренности о разведении сил и средств в Петровском и Золотом, что предусмотрено Минскими соглашениями.
Также Зеленский рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) еще в сентябре.
Предыстория:
- Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией, длится с весны 2014 года. Для его урегулирования создана Трехсторонняя контактная группа, которая работает в Минске (Беларусь).
- 21 сентября 2016 года в Минске подписали рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках: в Золотом, в Петровском и в Станице Луганской.
- Это было дополнением к протоколу от 5 сентября 2014 года, меморандуму от 19 сентября 2014 года и комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
- "Нормандский формат" предполагает договоренности лидеров Украины и России при участии лидеров германии и Франции.