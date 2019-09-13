Кучма: Зеленский предложит "нормандской четверке" отвод войск по всей линии

918 просмотров
Пятница, 13 сентября 2019, 14:06

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уверен, что на следующем заседании ТКГ 18 сентября будет принято решение об окончательном отводе сил в Петровском и Золотом Луганской области и что есть перспектива дальнейшего отвода.

Источник: "Интерфакс-Украина" из кулуаров 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве

Прямая речь: "Одно из главных в вопросах безопасности – это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время".

Детали: Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Вообще, перспективы – и президент (Владимир Зеленский), уверен, будет ставить этот вопрос на "Нормандской встрече", – по всей линии столкновения отвод войск", – сказал он.

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей.

"Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет – будут и наши границы", – сказал он.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс Кучма Зеленский Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Враг продолжает стрелять на Донбассе: ранены два бойца 13 сентября 2019, 14:09
Стало известно имя погибшего в Донбассе нацгвардейца 13 сентября 2019, 11:58
Зеленский ждет нового разведения и встречи с Путиным до конца сентября 13 сентября 2019, 10:47
Все новости
Главные новости
Коломойский пришел на YES и говорит, что с Пинчуком у него "вечный мир"
ГБР пришло с обысками в банк Порошенко
Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским
РАДА УВОЛИЛА ВСЮ ЦИК
Все новости
Любовь

6 историй любви, которые начались несколько странно

Опыт

Вокруг света за 280 дней. Невероятная история путешественника Артемия Сурина

школа

Как мотивировать ребенка ходить в школу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів