Війна на Донбасі: 11 обстрілів, 6 поранених
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил – 6 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Джерело: повідомлення ООС о 7 годині вечора
Деталі: Бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.
Обстріляні околиці Новотроїцького, Мар’їнки, Талаківки, Авдіївки, Опитного, Верхньоторецького, Зайцевого, Майорська, Новгородського.
Під обстрілами отримали поранення шість бійців зі складу Об'єднаних сил.
У четвер, 12 вересня, на Донбасі внаслідок смертельного поранення загинув військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії Валерій Шатурський.
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