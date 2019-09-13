Війна на Донбасі: 11 обстрілів, 6 поранених

У четвер , 12 вересня, на Донбасі внаслідок смертельного поранення загинув військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії Валерій Шатурський .

Під обстрілами отримали поранення шість бійців зі складу Об'єднаних сил.

Деталі: Бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил – 6 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"