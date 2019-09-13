Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Війна на Донбасі: 11 обстрілів, 6 поранених

П'ятниця, 13 вересня 2019, 19:42

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил – 6 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело: повідомлення ООС о 7 годині вечора

Деталі: Бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріляні околиці Новотроїцького, Мар’їнки, Талаківки, Авдіївки, Опитного, Верхньоторецького, Зайцевого, Майорська, Новгородського.

Під обстрілами отримали поранення шість бійців зі складу Об'єднаних сил.

У четвер, 12 вересня, на Донбасі внаслідок смертельного поранення загинув військовослужбовець батальйону спеціального призначення 15-го Словянського полку Національної гвардії Валерій Шатурський.

Українська правда
Теми: війнаОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
війна
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: