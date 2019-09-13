Война на Донбассе: 11 обстрелов, 6 раненых

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил – 6 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Источник: сообщение ООС в 7 вечера

Детали: Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Обстреляны окрестности Новотроицкого, Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного, Верхнеторецкого, Зайцевого, Майорского, Новгородского.

Под обстрелами получили ранения шесть бойцов из состава Объединенных сил.

В четверг, 12 сентября, на Донбассе в результате смертельного ранения погиб военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Валерий Шатурский.