"Не почули поради": Посол розказав, чому Зеленський досі не зустрівся з Трампом
Якби в Офісі президента дослухались до порад Посольства України в США, то візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.
Джерело: інтерв’ю посла України в США Валерія Чалого Голосу Америки.
Пряма мова: "Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Зразу, зразу".
Деталі: Про які саме поради йшлось, Чалий не розповів.
"Я не можу їх розкривати. Їх знає найвище керівництво країни. Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись", -сказав він.
Також, на думку посла, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту в Білий дім.
"Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною", — сказав Чалий.
Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон Посольство України не займається. Чалий розповів, що це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі двох президентів на себе.
"Думаю, це варто все-таки сказати. В липні, протягом свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомогти Посольства і самі будуть займатись підготовкою візиту. І власне з цього періоду підготовкою візиту Посольство не займається. Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно поінформував Банкову", — сказав посол.
Що було раніше: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що президенти України і США можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.
За словами Тейлора, зараз проходить узгодження графіків обох лідерів. Поки дата зустрічі не визначена.
Передісторія:
- 1 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
- 13 червня посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні.
- 3 серпня Зеленський повідомив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні планується у вересні.