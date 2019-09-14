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"Не почули поради": Посол розказав, чому Зеленський досі не зустрівся з Трампом

Субота, 14 вересня 2019, 01:45

Якби в Офісі президента дослухались до порад Посольства України в США, то візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

Джерело: інтерв’ю посла України в США Валерія Чалого Голосу Америки.

Пряма мова: "Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Зразу, зразу".

Деталі: Про які саме поради йшлось, Чалий не розповів.

"Я не можу їх розкривати. Їх знає найвище керівництво країни. Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись", -сказав він.

Також, на думку посла, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту в Білий дім.

"Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною", — сказав Чалий.

Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон Посольство України не займається. Чалий розповів, що це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі двох президентів на себе.

"Думаю, це варто все-таки сказати. В липні, протягом свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомогти Посольства і самі будуть займатись підготовкою візиту. І власне з цього періоду підготовкою візиту Посольство не займається. Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно поінформував Банкову", — сказав посол.

Що було раніше: Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що президенти України і США можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

За словами Тейлора, зараз проходить узгодження графіків обох лідерів. Поки дата зустрічі не визначена.

Передісторія:

  • 1 червня стало відомо, що президент Володимир Зеленський отримав від президента США Дональда Трампа запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
  • 13 червня посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можлива після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні.
  • 3 серпня Зеленський повідомив, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні планується у вересні.

Теми: ЗеленськийТрампСША
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