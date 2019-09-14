"Не услышали советы": Посол рассказал, почему Зеленский до сих пор не встретился с Трампом

Если бы в Офисе президента прислушивались к советам Посольства Украины в США, то визит президента Украині Владимира Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации.

Источник: интервью посла Украины в США Валерия Чалого Голосу Америки.

Прямая речь: "Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу, сразу".

Детали: О каких именно советах говорилось, Чалый не рассказал.

"Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важным является наполнение. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться", сказал он.

Также, по мнению посла, встреча президентов в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом.

"Будет короткая встреча в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон в Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, в Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной", - сказал Чалый.

Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон Посольство Украины не занимается. Чалый рассказал, что это было инициативой Офиса президента, который принял процесс подготовки встречи двух президентов на себя.

"Думаю, это стоит все же сказать. В июле, в время своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи Посольства и сами будут заниматься подготовкой визита. И собственно с этого периода подготовкой визита Посольство не занимается. Я считаю, что это неправильно. И я об этом официально сообщил Банковой", - сказал посол.

Что было раньше: Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Пока дата встречи не определена.

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