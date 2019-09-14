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В МЗС заявили про плани провести наступний обмін з Росією "найближчим часом"

Субота, 14 вересня 2019, 02:38

Київ розраховує провести наступний обмін утримуваними особами з Росією "найближчим часом".

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на міністра закордонних справ України Вадима Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер".

Пряма мова Пристайка: "І ця паралельна робота проходить щодо звільнення всіх на всіх. Це був завжди складний процес, тому що "всіх на всіх" передбачає, що ми знаємо списки, ми погоджуємося на ці списки... Спеціальні групи людей працюють кожен божий день – і вночі, і вдень для того, щоб узгодити і зрушити з місця цей дуже складний, знову-таки, ментально несправедливий процес. Але ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців".

Що було раніше: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія і Україна можуть провести новий обмін утримуваними особами, але процес буде дуже кропітним і розтягнутим у часі.

Нагадуємо:

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут
  • У результаті обміну в Україну повернулися військовополонені 24 моряки та 11 політв’язнів. 

Читайте також: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Теми: політв'язніРосіяМЗС
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