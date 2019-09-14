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В МИД заявили о планах провести следующий обмен с Россией "в ближайшее время"

Суббота, 14 сентября 2019, 02:38

Киев рассчитывает провести следующий обмен удерживаемыми лицами с Россией "в ближайшее время".

Источник: Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер".

Прямая речь Пристайко: "И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех. Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки ... Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, опять-таки, ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят".

Что было раньше: пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но процесс будет очень кропитним и растянутым во времени.

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
  • В результате обмена в Украину вернулись военнопленные 24 моряка и 11 политзаключенных. 

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 

Темы: политзаключенныеРосcияМИД
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