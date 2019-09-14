Гончарук анонсував посилення команди "як мінімум, удвічі"

Прем'єр Олексій Гончарук анонсує, що за наступний місяць команда нової української влади зросте "як мінімум, удвічі".

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: Я не хочу анонсувати гучні призначення, але за наступний місяць наша команда зросте, як мінімум, удвічі і посилиться такими ж молодими, чесними і професійними людьми, які змінюватимуть країну.

Деталі: Пізніше прем'єр не виключив, що у нової владної команди будуть кадрові помилки, оскільки органів державної влади дуже багато.

Пряма мова: Звичайно, людський фактор є великим ризиком. Ми будемо намагатися шукати максимальну кількість порядних, чесних, класних, добре замотивованих, патріотичних людей, щоб вони прийшли в державу владу, але я думаю, що у нас також, можливо, будуть помилки. Ми їх точно будемо виправляти.