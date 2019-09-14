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Гончарук анонсировал усиление команды "как минимум, вдвое"

Суббота, 14 сентября 2019, 09:55
Гончарук анонсировал усиление команды как минимум, вдвое

Премьер Алексей Гончарук анонсирует, что за следующий месяц команда новой украинской власти возрастет "как минимум, вдвое".

Источник: выступление Гончарука на конференции YES в субботу.

Прямая речь: Я не хочу анонсировать громкие назначения, но за следующий месяц наша команда возрастет, как минимум, вдвое и усилится такими же молодыми, честными и профессиональными людьми, которые будут менять страну.

Детали: Позже премьер не исключил, что у новой команды власти будут кадровые ошибки, поскольку органов государственной власти очень много.

Прямая речь: Конечно, человеческий фактор является большим риском. Мы будем стараться искать максимальное количество порядочных, честных, классных, хорошо мотивированных, патриотичных людей, чтобы они пришли в государство власть, но я думаю, что у нас также, возможно, будут ошибки. Мы их точно будем исправлять.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Гончарук
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