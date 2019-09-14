Гончарук анонсировал усиление команды "как минимум, вдвое"

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Суббота, 14 сентября 2019, 09:55

Премьер Алексей Гончарук анонсирует, что за следующий месяц команда новой украинской власти возрастет "как минимум, вдвое".

Источник: выступление Гончарука на конференции YES в субботу.

Прямая речь: Я не хочу анонсировать громкие назначения, но за следующий месяц наша команда возрастет, как минимум, вдвое и усилится такими же молодыми, честными и профессиональными людьми, которые будут менять страну.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Гончарук


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