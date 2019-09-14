Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр про майбутню програму уряду: Буде багато дискусій

Субота, 14 вересня 2019, 10:11

Прем'єр Олексій Гончарук анонсує, що за пару тижнів у парламенті буде представлено програму діяльності уряду.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: За пару тижнів ми, новий уряд, представимо нашу програму в парламенті… Там будуть цифри, плани, деталі. Я думаю, що багато буде дискусій щодо того, що ми збираємося зробити.

…Ми хочемо зрости за 5 років на 40%. Я в це вірю. Для цього треба зростати в наступного році 5%, і кожен наступний в районі 7%. Ми точно розуміємо, як це зробити.

…Нічого фантастичного в тому, щоб у наступні роки Україна зростала по 5-7%, я не бачу. Це не фантастична цифра для України.

Деталі: За словами прем'єра, уряд планує відкрити ринок землі вже наступного року, "навести лад з монополіями". Він також акцентував на важливості програм захисту довкілля та вирішенні проблем демографії.

Гончарук також заявив, що уряд думає над тим, як провести перепис населення вже цього року.

Завершуючи виступ, прем'єр перефразував слова президента США Дональда Трампа, який 4 роки тому також виступав на конференції YES і в якого, за словами Гончарука, тоді майже ніхто не вірив: "Давайте зробимо Україну великою і щасливою".

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГончарукКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: