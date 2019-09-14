Прем'єр про майбутню програму уряду: Буде багато дискусій

2972 перегляди
Субота, 14 вересня 2019, 10:11

Прем'єр Олексій Гончарук анонсує, що за пару тижнів у парламенті буде представлено програму діяльності уряду.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: За пару тижнів ми, новий уряд, представимо нашу програму в парламенті… Там будуть цифри, плани, деталі. Я думаю, що багато буде дискусій щодо того, що ми збираємося зробити.

…Ми хочемо зрости за 5 років на 40%. Я в це вірю. Для цього треба зростати в наступного році 5%, і кожен наступний в районі 7%. Ми точно розуміємо, як це зробити.

…Нічого фантастичного в тому, щоб у наступні роки Україна зростала по 5-7%, я не бачу. Це не фантастична цифра для України.

Деталі: За словами прем'єра, уряд планує відкрити ринок землі вже наступного року, "навести лад з монополіями". Він також акцентував на важливості програм захисту довкілля та вирішенні проблем демографії.

Гончарук також заявив, що уряд думає над тим, як провести перепис населення вже цього року.

Завершуючи виступ, прем'єр перефразував слова президента США Дональда Трампа, який 4 роки тому також виступав на конференції YES і в якого, за словами Гончарука, тоді майже ніхто не вірив: "Давайте зробимо Україну великою і щасливою".

Катерина Тищенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гончарук Кабінет міністрів


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гончарук – інвесторам: Хто зайде раніше, той заробить найбільше 14 вересня 2019, 10:39
Гончарук про "Північний потік-2": Ми готові, що Європа захищатиме свої інтереси 14 вересня 2019, 10:36
Гончарук анонсував посилення команди "як мінімум, удвічі" 14 вересня 2019, 09:55
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
сім'я

5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим

здоров'я

Лікарі кажуть, що глузувати з чоловіків із температурою 37 не варто

соціум

Більше третини дітей в Україні всиновлюють іноземці