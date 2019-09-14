Прем'єр про майбутню програму уряду: Буде багато дискусій

Прем'єр Олексій Гончарук анонсує, що за пару тижнів у парламенті буде представлено програму діяльності уряду.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: За пару тижнів ми, новий уряд, представимо нашу програму в парламенті… Там будуть цифри, плани, деталі. Я думаю, що багато буде дискусій щодо того, що ми збираємося зробити.

…Ми хочемо зрости за 5 років на 40%. Я в це вірю. Для цього треба зростати в наступного році 5%, і кожен наступний в районі 7%. Ми точно розуміємо, як це зробити.

…Нічого фантастичного в тому, щоб у наступні роки Україна зростала по 5-7%, я не бачу. Це не фантастична цифра для України.

Деталі: За словами прем'єра, уряд планує відкрити ринок землі вже наступного року, "навести лад з монополіями". Він також акцентував на важливості програм захисту довкілля та вирішенні проблем демографії.

Гончарук також заявив, що уряд думає над тим, як провести перепис населення вже цього року.

Завершуючи виступ, прем'єр перефразував слова президента США Дональда Трампа, який 4 роки тому також виступав на конференції YES і в якого, за словами Гончарука, тоді майже ніхто не вірив: "Давайте зробимо Україну великою і щасливою".