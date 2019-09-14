Премьер о будущей программе правительства: Будет много дискуссий

Премьер Алексей Гончарук анонсирует, что через пару недель в парламенте будет представлена ​​программа деятельности правительства.

Источник: выступление Гончарука на конференции YES в субботу.

Прямая речь: Через пару недель мы, новое правительство, представим нашу программу в парламенте... Там будут цифры, планы, детали. Я думаю, что много будет дискуссий о том, что мы собираемся сделать.

...Мы хотим вырасти за 5 лет на 40%. Я в это верю. Для этого надо расти в следующем году 5%, и каждый следующий в районе 7%. Мы точно понимаем, как это сделать.

... Ничего фантастического в том, чтобы в последующие годы Украина росла по 5-7%, я не вижу. Это не фантастическая цифра для Украины.

Детали: По словам премьера, правительство планирует открыть рынок земли уже в следующем году, "навести порядок с монополиями". Он также подчеркнул важность программ защиты окружающей среды и решения проблем демографии.

Гончарук также заявил, что правительство думает над тем, как провести перепись населения в этом году.

Завершая выступление, премьер перефразировал слова президента США Дональда Трампа, который 4 года назад также выступал на конференции YES и в которого, по словам Гончарука, тогда почти никто не верил: "Давайте сделаем Украину большой и счастливой".