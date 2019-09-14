Гончарук про "Північний потік-2": Ми готові, що Європа захищатиме свої інтереси

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що Україна підготовлена до газових переговорів з РФ, хоча й усвідомлює, що Європа має свої інтереси.

Джерело: Виступ Гончарука під час панельної дискусії на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві, повідомляє Європейська правда.

Деталі: Гончарук підкреслив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" направлено проти України.

Пряма мова: "Звичайно, ми розуміємо, що інфраструктурні проекти - це частина гібридної боротьби проти України".

Деталі: При цьому Гончарук вважає, що Україна повинна без ілюзій сприймати підтримку Європи у цьому питанні і концентруватися на захисті українського інтересу.

"Нам потрібно реалістично дивитися на світ. Кожна країна буде захищати свій бізнес, свої кордони, свої інтереси. І нам потрібно робити так само", - заявив він.

Прем’єр нагадав, що наступного тижня заплановано черговий раунд тристоронніх газових переговорів у форматы "Україна - Росія - ЄС" щодо умов постачання та транзиту газу з РФ від наступного року. Переговори стануть першими за нового уряду України.

"У нас будуть переговори з цього приводу вже на наступному тижні, ми до них готові", - запевнив він.