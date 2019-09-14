Гончарук о "Северном потоке-2": мы готовы, что Европа будет защищать свои интересы

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Суббота, 14 сентября 2019, 10:36

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что Украина готова к газовым переговорам с РФ, хотя и осознает, что у Европы есть свои интересы.

Источник: Выступление Гончарука в ходе панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает "Европейская правда".

Детали: Гончарук заявил,  что строительство газопровода "Северный поток-2" направлено против Украины.

Прямая речь: "Конечно, мы понимаем, что инфраструктурные проекты – это часть гибридной борьбы против Украины".

При этом Гончарук считает, что Украина должна без иллюзий воспринимать поддержку Европы в этом вопросе и концентрироваться на защите украинского интереса.

"Нам нужно реалистично смотреть на мир. Каждая страна будет защищать свой бизнес, свои границы, свои интересы. И нам нужно делать так же", - заявил он.

Премьер напомнил, что на следующей неделе запланирован очередной раунд трехсторонних газовых переговоров (Украина, Россия и ЕС) относительно условий поставки и транзита газа из РФ со следующего года. Переговоры станут первыми при новом правительстве Украины.

 "У нас будут переговоры по этому поводу уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - заверил глава правительства. 

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Темы: газ ЕС Росcия Гончарук


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