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Гончарук – інвесторам: Хто зайде раніше, той заробить найбільше

Субота, 14 вересня 2019, 10:39

Прем'єр Олексій Гончарук закликає великий український бізнес інвестувати в проекти в Україні та переконує іноземних інвесторів, що в Україні вони можуть багато заробити.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: Для мене маркером (довіри до України – ред.) стане, коли я побачу, що великий український бізнес почне інвестувати в Україну. Я хочу, щоб великий український бізнес почав повертати свої капітали й інвестувати в Україні.  

Деталі: Говорячи про те, навіщо іноземним інвесторам вкладати гроші в нашу країну, Гончарук зазначив, що в Україні "досить низька база для старту, сюди можна дешево зайти".

За його словами, досвід східноєвропейських країн свідчить, що ті інвестори, які зайшли в ці країни найраніше, заробили найбільше.

Пряма мова: Логіка дуже проста: хто зайде раніше, той заробить найбільше.

Відповідаючи на аргумент, що інвесторів стримує корупція в Україні, Гончарук заявив, що вони мають бути готовими до ризиків.

Пряма мова: Кількість грошей, які ти можеш заробити в країні, завжди корелює з ризиками, які ти на себе береш. Якщо ти хочеш заробити більше, ти маєш розуміти, що тут є ризики.

При цьому, за словами прем'єра, нова українська влада зробить усе, щоб зменшити ризики для тих інвесторів, "які не побояться прийти в Україну". Він запевнив, що ці ризики будуть зменшуватися дуже швидко, і корупцію невдовзі буде подолано.

Гончарук також анонсував проведення 29 жовтня у Маріуполі великого інвестиційного форуму, де буде презентовано "велике меню і сфер, куди можна інвестувати, і окремі проекти".

Він додав, що у п'ятницю зустрічався з інвесторами з Катару і "сказав, що в Україні є чудові футбольні клуби, які можна купити".

Серед найпривабливіших для інвесторів напрямків він назвав ринок землі, інфраструктурні проекти, енергетику, а також медицину.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Гончарукінвестиції
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