Гончарук – инвесторам: кто зайдет раньше, то заработает больше

Премьер Алексей Гончарук призывает крупный украинский бизнес инвестировать в проекты в Украине и убеждает иностранных инвесторов, что в Украине они могут много заработать.

Источник: выступление Гончарука на конференции YES в субботу.

Прямая речь: Для меня маркером (доверия к Украине - ред.) станет, когда я увижу, что крупный украинский бизнес начнет инвестировать в Украину. Я хочу, чтобы крупный украинский бизнес начал возвращать свои капиталы и инвестировать в Украину.

Детали: Говоря о том, зачем иностранным инвесторам вкладывать деньги в нашу страну, Гончарук отметил, что в Украине "достаточно низкая база для старта, сюда можно дешево зайти".

По его словам, опыт восточноевропейских стран свидетельствует, что те инвесторы, которые зашли в эти страны раньше всех, заработали больше всего.

Прямая речь: Логика очень проста: кто зайдет раньше, то заработает больше.

Отвечая на аргумент, что инвесторов сдерживает коррупция в Украине, Гончарук заявил, что они должны быть готовы к рискам.

Прямая речь: Количество денег, которые ты можешь заработать в стране, всегда коррелирует с рисками, которые ты на себя берешь. Если ты хочешь заработать больше, ты должен понимать, что здесь есть риски.

При этом, по словам премьера, новая украинская власть сделает все, чтобы уменьшить риски для тех инвесторов, "которые не побоятся прийти в Украину". Он заверил, что эти риски будут уменьшаться очень быстро, и коррупция вскоре будет преодолена.

Гончарук также анонсировал проведение 29 октября в Мариуполе крупного инвестиционного форума, где будет представлено "обширное меню и сфер, куда можно инвестировать, и отдельные проекты".

Он добавил, что в пятницу встречался с инвесторами из Катара и "сказал, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить".

Среди наиболее привлекательных для инвесторов направлений он назвал рынок земли, инфраструктурные проекты, энергетику, а также медицину.